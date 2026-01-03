Jovem é preso após companheira denunciar ter sido ameaçada de morte e agredida por negar relações sexuais
Para tentar escapar da prisão, suspeito disse ter conexões com influência no governo estadual
Um jovem, de 29 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (03), no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia, suspeito de ameaçar de morte a companheira com uma faca após ela se recusar a manter relações sexuais, tentar incendiar os pertences da vítima e resistir à abordagem policial. Para tentar se livrar, ele teria inclusive dito conhecer pessoas com relevância no governo estadual.
A própria vítima, de 38 anos, acionou o atendimento de emergência relatando que, mesmo após já ter tido uma medida protetiva contra o companheiro, voltou a ser alvo de ameaças.
Durante a ligação, ela informou que o agressor havia pegado uma faca e informou a atendente que, caso fosse morta, o responsável seria o companheiro.
Ainda conforme o relato, o jovem tentou forçar relações sexuais, o que foi recusado pela vítima. Diante da negativa, ele passou a proferir xingamentos e palavras de baixo calão, além de tentar colocar fogo em roupas da companheira.
A equipe policial foi acionada e, ao chegar ao local, deu voz de prisão ao suspeito, que apresentou resistência e desobedeceu às ordens legais, sendo necessário o uso da força para contê-lo.
Durante a ação, o jovem, que utilizava tornozeleira eletrônica, também teria ameaçado os policiais e afirmado possuir influência política e jurídica no governo estadual.
Após a prisão, autor, vítima e testemunhas foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil (PC). A prisão em flagrante foi ratificada pelos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal, resistência e desobediência, no contexto da Lei Maria da Penha, não sendo cabível fiança.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!