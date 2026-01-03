Jovem é preso após companheira denunciar ter sido ameaçada de morte e agredida por negar relações sexuais

Para tentar escapar da prisão, suspeito disse ter conexões com influência no governo estadual

Davi Galvão - 03 de janeiro de 2026

Suspeito utilizou uma faca para ameaçar a companheira. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 29 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (03), no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia, suspeito de ameaçar de morte a companheira com uma faca após ela se recusar a manter relações sexuais, tentar incendiar os pertences da vítima e resistir à abordagem policial. Para tentar se livrar, ele teria inclusive dito conhecer pessoas com relevância no governo estadual.

A própria vítima, de 38 anos, acionou o atendimento de emergência relatando que, mesmo após já ter tido uma medida protetiva contra o companheiro, voltou a ser alvo de ameaças.

Durante a ligação, ela informou que o agressor havia pegado uma faca e informou a atendente que, caso fosse morta, o responsável seria o companheiro.

Ainda conforme o relato, o jovem tentou forçar relações sexuais, o que foi recusado pela vítima. Diante da negativa, ele passou a proferir xingamentos e palavras de baixo calão, além de tentar colocar fogo em roupas da companheira.

A equipe policial foi acionada e, ao chegar ao local, deu voz de prisão ao suspeito, que apresentou resistência e desobedeceu às ordens legais, sendo necessário o uso da força para contê-lo.

Durante a ação, o jovem, que utilizava tornozeleira eletrônica, também teria ameaçado os policiais e afirmado possuir influência política e jurídica no governo estadual.

Após a prisão, autor, vítima e testemunhas foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil (PC). A prisão em flagrante foi ratificada pelos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal, resistência e desobediência, no contexto da Lei Maria da Penha, não sendo cabível fiança.

