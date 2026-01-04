Aparecida de Goiânia: Briga por fezes de cachorro termina com idoso de 67 anos atacado a golpes de foice pelo filho

Vítima está internada em estado grave no HUGO. Autor, de 27 anos, foi preso em flagrante

Da Redação - 04 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma briga por um motivo banal quase terminou em tragédia familiar no início da noite deste sábado (04), no Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia.

Um idoso de 67 anos foi brutalmente agredido com uma foice na cabeça pelo próprio filho, de 27 anos, após uma discussão sobre as fezes dos cachorros da vítima.

O homem foi socorrido em estado grave e está internado no Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), enquanto o filho foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

Conforme apurado pelo Portal 6, a confusão começou quando o idoso limpava a sujeira dos animais no corredor de um lote de kitnets onde ambos moram.

O filho, que segundo relatos de testemunhas estava embriagado, chegou ao local e começou a reclamar dos cachorros, dando início a uma discussão.

Em um acesso de fúria, o jovem foi até a própria casa, se apoderou de uma foice e retornou para atacar o pai, atingindo-o na cabeça.

Após a agressão, o autor tentou fugir, mas foi contido por populares que presenciaram a cena e o seguraram até a chegada da Polícia Militar.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao HUGO, onde ela permanece entubada.

O agressor foi levado para a Central de Flagrantes, e a Polícia Civil investiga o caso.

A foice utilizada no crime não foi localizada.

