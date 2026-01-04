Cães de rua passam a usar coleiras refletivas para evitar atropelamentos em Quirinópolis

Acessórios refletem a luz dos veículos e ajudam a reduzir o risco de acidentes nas vias da cidade

Natália Sezil - 04 de janeiro de 2026

Voluntária da causa animal, Vânia Maria foi a responsável pelas coleiras refletivas. (Foto: Acervo pessoal)

Motoristas e moradores de Quirinópolis, no Sul goiano, se surpreenderam nos últimos dias ao se depararem com cachorros em situação de rua utilizando coleiras refletivas. A ação, que por um tempo veio como uma incógnita, logo ganhou responsável: a voluntária Vânia Maria da Silva Lima, de 42 anos.

Conhecida pelo trabalho à frente do projeto “Vânia dos Doguinhos” (@vaniadosdoguinhos), ela chamou atenção ao percorrer diversos bairros com a iniciativa. Os acessórios refletem as luzes de carros, tornando os animais visíveis mesmo à distância e durante à noite.

O objetivo era levá-los segurança, diminuindo o risco de atropelamentos. Em apenas três dias, entre 21 e 23 de dezembro, a voluntária conseguiu colocar 60 coleiras, segundo o G1.

O cuidado com os animais em situação de rua já é realizado há três anos. Durante esse período, Vânia também têm doado filhotes e ajudado a castrar cães adultos. Ela concilia tudo com o trabalho, enquanto ainda mantém 11 animais em casa.

Ao todo, foram 150 coleiras fabricadas. Elas devem ser distribuídas entre outros voluntários, e não devem ser as únicas. A ideia é que todos os cerca de 300 cachorros que vivem nas ruas de Quirinópolis possam receber o acessório.

Apesar da boa vontade, o custo de produção é alto. Por isso, a voluntária produz o material em casa, com o marido. Eles recebem apoio da população, que ajuda com doações.

