Noivado “diferente” chama atenção e viraliza em cidade do interior de Goiás
Vídeo foi publicado pelo pai da noiva nas redes sociais e já soma mais de 170 mil visualizações
Diferente dos noivados tradicionais, uma celebração realizada em Heitoraí, na região Noroeste de Goiás, chamou a atenção dos moradores por um detalhe incomum: uma carreata que percorreu a cidade.
Com mais de dez carros e música, a cena foi compartilhada pelo pai da noiva, Rogério Augusto, nas redes sociais, divertindo tanto os presentes quanto os internautas. O vídeo já ultrapassa 170 mil visualizações.
Na gravação, Rogério aparece dançando forró enquanto a carreata segue pelas ruas da cidade. O casal Felipe e Sancler também dança, mas em cima da caçamba de um carro.
Segundo Rogério, a comemoração faz parte de uma tradição antiga da família, que marca momentos especiais com carreata, som e confraternização entre amigos e conhecidos.
“Parabéns aos pais, aos noivos e aos familiares. Noivado lindo!”, comentou um internauta.
“Casal que dança muito!”, destacou outra usuária.
Veja o vídeo:
