Noivado “diferente” chama atenção e viraliza em cidade do interior de Goiás

Vídeo foi publicado pelo pai da noiva nas redes sociais e já soma mais de 170 mil visualizações

Gabriella Pinheiro - 04 de janeiro de 2026

Imagem mostra pai da noiva e casal dançando. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Diferente dos noivados tradicionais, uma celebração realizada em Heitoraí, na região Noroeste de Goiás, chamou a atenção dos moradores por um detalhe incomum: uma carreata que percorreu a cidade.

Com mais de dez carros e música, a cena foi compartilhada pelo pai da noiva, Rogério Augusto, nas redes sociais, divertindo tanto os presentes quanto os internautas. O vídeo já ultrapassa 170 mil visualizações.

Na gravação, Rogério aparece dançando forró enquanto a carreata segue pelas ruas da cidade. O casal Felipe e Sancler também dança, mas em cima da caçamba de um carro.

Segundo Rogério, a comemoração faz parte de uma tradição antiga da família, que marca momentos especiais com carreata, som e confraternização entre amigos e conhecidos.

“Parabéns aos pais, aos noivos e aos familiares. Noivado lindo!”, comentou um internauta.

“Casal que dança muito!”, destacou outra usuária.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rogério Augusto! Cowboy Contemporâneo (@rogerio_augusto798)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!