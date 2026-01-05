4 mitos sobre cabelos que causam danos aos fios e você nem percebe
Hábitos comuns do dia a dia, muitas vezes vistos como inofensivos, podem estar prejudicando a saúde dos cabelos sem que você se dê conta
Cuidar dos cabelos vai muito além de escolher um bom shampoo ou fazer hidratações frequentes. Ao longo do tempo, alguns mitos foram sendo repetidos como verdades absolutas e acabaram influenciando rotinas que, na prática, causam danos aos fios.
O problema é que esses erros passam despercebidos e só são notados quando o cabelo já está fraco, ressecado ou quebradiço. Confira quatro mitos bastante populares que podem estar sabotando a saúde do seu cabelo.
1. Cortar o cabelo faz ele crescer mais rápido
Esse é um dos mitos mais antigos. Cortar as pontas não interfere no crescimento, já que o fio cresce a partir da raiz, no couro cabeludo.
No entanto, o corte regular ajuda a manter os fios saudáveis, evitando pontas duplas e quebra, o que dá a sensação de crescimento mais rápido e bonito.
2. Lavar o cabelo todos os dias estraga os fios
A verdade é que tudo depende do tipo de cabelo e do couro cabeludo. Para quem tem oleosidade excessiva, lavar diariamente pode ser necessário e até benéfico.
O erro está em usar produtos inadequados ou esfregar os fios com força. Quando feita corretamente, a lavagem frequente não causa danos.
3. Arrancar um fio branco faz nascer vários
Muita gente acredita que arrancar um fio branco fará surgir outros no lugar, mas isso não é verdade. Cada fio nasce de um folículo independente.
O problema real é que arrancar fios com frequência pode enfraquecer o couro cabeludo e causar falhas ou inflamações na região.
4. Quanto mais produto, melhor o resultado
Além disso, exagerar na quantidade de máscaras, cremes ou óleos não potencializa o efeito. Pelo contrário: o excesso pode deixar os fios pesados, oleosos e até causar acúmulo de resíduos, prejudicando a saúde capilar a longo prazo.
Desmistificar essas crenças é essencial para manter os cabelos fortes e bonitos. Contudo, pequenas mudanças na rotina já fazem grande diferença no resultado final.
