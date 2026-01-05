4 mitos sobre cabelos que causam danos aos fios e você nem percebe

Hábitos comuns do dia a dia, muitas vezes vistos como inofensivos, podem estar prejudicando a saúde dos cabelos sem que você se dê conta

Layne Brito - 05 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Cuidar dos cabelos vai muito além de escolher um bom shampoo ou fazer hidratações frequentes. Ao longo do tempo, alguns mitos foram sendo repetidos como verdades absolutas e acabaram influenciando rotinas que, na prática, causam danos aos fios.

O problema é que esses erros passam despercebidos e só são notados quando o cabelo já está fraco, ressecado ou quebradiço. Confira quatro mitos bastante populares que podem estar sabotando a saúde do seu cabelo.

1. Cortar o cabelo faz ele crescer mais rápido

Esse é um dos mitos mais antigos. Cortar as pontas não interfere no crescimento, já que o fio cresce a partir da raiz, no couro cabeludo.

No entanto, o corte regular ajuda a manter os fios saudáveis, evitando pontas duplas e quebra, o que dá a sensação de crescimento mais rápido e bonito.

2. Lavar o cabelo todos os dias estraga os fios

A verdade é que tudo depende do tipo de cabelo e do couro cabeludo. Para quem tem oleosidade excessiva, lavar diariamente pode ser necessário e até benéfico.

O erro está em usar produtos inadequados ou esfregar os fios com força. Quando feita corretamente, a lavagem frequente não causa danos.

3. Arrancar um fio branco faz nascer vários

Muita gente acredita que arrancar um fio branco fará surgir outros no lugar, mas isso não é verdade. Cada fio nasce de um folículo independente.

O problema real é que arrancar fios com frequência pode enfraquecer o couro cabeludo e causar falhas ou inflamações na região.

4. Quanto mais produto, melhor o resultado

Além disso, exagerar na quantidade de máscaras, cremes ou óleos não potencializa o efeito. Pelo contrário: o excesso pode deixar os fios pesados, oleosos e até causar acúmulo de resíduos, prejudicando a saúde capilar a longo prazo.

Desmistificar essas crenças é essencial para manter os cabelos fortes e bonitos. Contudo, pequenas mudanças na rotina já fazem grande diferença no resultado final.

