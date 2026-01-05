O truque do papel alumínio na porta da geladeira que promete economizar até 30% na conta de energia

Teste simples ajuda a identificar falhas na vedação da borracha, um dos principais fatores que aumentam o consumo elétrico

Isabella Valverde - 05 de janeiro de 2026

Um detalhe simples na geladeira pode estar pesando na conta de luz — e o papel-alumínio ajuda a descobrir (Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

A geladeira é um dos eletrodomésticos que mais impactam a conta de luz, já que funciona o tempo todo. Por isso, qualquer detalhe que comprometa o funcionamento correto pode gerar aumento no consumo sem que o morador perceba.

Nas redes sociais, um truque envolvendo papel-alumínio ganhou popularidade ao prometer economia de até 30% na conta de energia.

O método tem fundamento quando usado para identificar um problema comum nas geladeiras: a perda de vedação da borracha da porta.

A borracha é responsável por manter o ar frio dentro do equipamento. Quando ela está desgastada ou deformada, o ar escapa, o motor trabalha mais tempo para manter a temperatura e o consumo de energia aumenta.

O teste é simples. Basta colocar uma tira de papel-alumínio entre a borracha e a porta da geladeira, fechá-la e puxar o papel com cuidado.

Se ele sair com facilidade, sem oferecer resistência, é sinal de que a vedação não está eficiente e pode haver desperdício de energia.

Em casos menos graves, existe um truque que pode ajudar a melhorar temporariamente a vedação. Com a geladeira desligada da tomada, o uso de um secador de cabelo ao longo de toda a borracha ajuda a devolver flexibilidade ao material, permitindo que ele volte a se ajustar melhor à porta.

Após aquecer a borracha, o ideal é fechar a porta e aguardar o resfriamento natural, mantendo o novo formato. O procedimento não substitui a troca da borracha quando ela está danificada, mas pode funcionar como solução provisória.

Se a borracha estiver rachada, ressecada ou solta, a troca é a solução mais eficaz. A substituição ajuda a manter a eficiência da geladeira e pode resultar em economia real ao longo do tempo.

