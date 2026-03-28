O truque com sal e limão que remove escamas do peixe em poucos minutos

Um método simples pode facilitar uma das partes mais trabalhosas na cozinha

Daniella Bruno - 28 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Eu duvido que você sabia que era só colocar sal e o suco de um limão em cima de um peixe com escama, aguardar cinco minutos e a escama irá sair com toda a facilidade. Apesar de parecer simples demais, esse truque realmente funciona e pode facilitar muito o preparo do peixe no dia a dia.

Primeiramente, espalhe uma boa quantidade de sal sobre o peixe. Em seguida, esprema o suco de um limão por toda a superfície. Nesse momento, você já começa a perceber que a combinação dos dois ingredientes age diretamente na pele do peixe.

Depois disso, aguarde cerca de cinco minutos. Esse tempo é suficiente para que o sal e o limão amoleçam as escamas, tornando o processo de remoção muito mais fácil. Assim, você evita esforço e também reduz a sujeira na cozinha.

Por que o sal e o limão funcionam tão bem

O sal atua como um agente abrasivo leve, ajudando a soltar as escamas da pele. Ao mesmo tempo, o limão entra como um ácido natural que potencializa esse efeito, enfraquecendo a aderência das escamas.

Além disso, o limão ainda ajuda a reduzir o cheiro forte do peixe, deixando o preparo mais agradável. Ou seja, você resolve dois problemas de uma vez só: facilita a limpeza e melhora a experiência na cozinha.

Por isso, essa técnica se torna uma alternativa prática, principalmente para quem não tem muita experiência ao lidar com peixe.

Dicas para facilitar ainda mais o processo

Após os cinco minutos, utilize uma faca ou até o lado de uma colher para raspar as escamas. Faça movimentos leves, sempre no sentido contrário ao crescimento das escamas. Dessa forma, elas sairão com muito mais facilidade.

Além do mais, você pode realizar esse processo dentro da pia ou com o peixe levemente úmido, evitando que as escamas se espalhem pelo ambiente.

Por fim, vale destacar que esse truque é ideal para quem busca praticidade sem abrir mão da eficiência. Em outras palavras, com ingredientes simples que você já tem em casa, é possível transformar uma tarefa difícil em algo rápido e fácil.

Dá o play e veja como fazer!

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