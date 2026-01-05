Prestador de serviço é flagrado furtando lâmpadas de condomínio e escondendo na mochila, em Anápolis

Homem foi preso em flagrante, depois que o encarregado do local percebeu o crime e acionou a PM

Paulo Roberto Belém - 05 de janeiro de 2026

Itens furtados floram descobertos na mochila do suspeito. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 44 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (05), suspeito de furtar lâmpadas que faziam parte do almoxarifado de um condomínio localizado no Bairro de Lourdes, região Leste de Anápolis.

Portal 6 apurou que o crime foi descoberto por um servidor da empresa responsável pela manutenção do local, que teria flagrado o suspeito, que é prestador de serviço, escondendo os itens na mochila.

Com a descoberta, o encarregado acionou a segurança do residencial para averiguar se as lâmpadas estavam realmente nos pertences do homem preso, confirmando que sete delas estavam em poder dele.

Um vídeo, inclusive, exibe o momento em que o prestador de serviço retira os itens subtraídos da mochila.

Assim, a Polícia Militar (PM) foi acionada para ir até o local, apurando as informações e efetuando a prisão, levando-o para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC). Lá, ele foi enquadrado por furto.

