Seu celular pode perder o WhatsApp em 2026; confira a lista

Atualizações de segurança e desempenho levam aplicativo a encerrar suporte para celulares antigos em todo o mundo

Isabella Valverde - 05 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O WhatsApp é parte da rotina de milhões de pessoas, mas para alguns usuários essa relação tem data para acabar.

A partir de 2026, o aplicativo deixará de funcionar em diversos modelos de celulares considerados antigos, decisão que já começa a afetar aparelhos que não conseguem mais acompanhar as exigências técnicas da plataforma.

O bloqueio atinge smartphones lançados, em sua maioria, há mais de dez anos e que operam com versões antigas de Android ou iOS.

Segundo a empresa responsável pelo aplicativo, manter o funcionamento nesses dispositivos comprometeria a segurança, a estabilidade e o desempenho do serviço.

A mudança faz parte de uma reorganização estrutural do WhatsApp, que passa a exigir sistemas mais modernos para rodar funções como criptografia atualizada, novos recursos de privacidade e melhorias contínuas na experiência do usuário.

Celulares que ficarão sem WhatsApp

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

– Galaxy S3

– Galaxy S4 Mini

– Galaxy S5

– Galaxy Note 2

– Galaxy Core

– Galaxy Trend

– Galaxy J2

LG

– Optimus L3

– Optimus L5

– Optimus L7

– Optimus F5

– L3 II Dual

– L5 II

Motorola

– Moto G (1ª geração)

– Moto E (1ª geração)

Sony

– Xperia Z2

– Xperia Z3

Huawei

– Ascend Mate

– Ascend G740

– Ascend D2

HTC

Modelos antigos diversos (lista não detalhada pela fabricante)

Por que o WhatsApp está encerrando o suporte?

De acordo com a Meta, empresa dona do WhatsApp, o fim do suporte não está ligado a falhas pontuais, mas à impossibilidade técnica de manter o aplicativo seguro e funcional em sistemas ultrapassados.

Versões antigas não conseguem acompanhar atualizações essenciais, o que poderia colocar dados dos usuários em risco.

Manter compatibilidade com esses aparelhos também exigiria versões paralelas do aplicativo, o que, segundo a empresa, prejudicaria a evolução da plataforma como um todo.

O que fazer se seu celular estiver na lista?

Usuários que ainda utilizam um dos modelos afetados devem ficar atentos aos avisos enviados pelo próprio WhatsApp.

Caso o sistema operacional permita atualização para uma versão compatível, o aplicativo poderá continuar funcionando temporariamente.

Se não houver essa possibilidade, a recomendação é realizar backup das conversas e arquivos e migrar a conta para um celular mais recente.

A Meta informou que notificará os usuários antes do bloqueio definitivo, justamente para evitar a perda de dados.

Até o momento, não há confirmação sobre o lançamento de uma versão simplificada do WhatsApp para esses aparelhos, nem sobre a retirada gradual de funções.

A orientação segue sendo clara: celulares antigos terão cada vez mais dificuldade para acompanhar a evolução dos aplicativos mais usados do mundo.