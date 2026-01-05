Seu celular pode perder o WhatsApp em 2026; confira a lista
Atualizações de segurança e desempenho levam aplicativo a encerrar suporte para celulares antigos em todo o mundo
O WhatsApp é parte da rotina de milhões de pessoas, mas para alguns usuários essa relação tem data para acabar.
A partir de 2026, o aplicativo deixará de funcionar em diversos modelos de celulares considerados antigos, decisão que já começa a afetar aparelhos que não conseguem mais acompanhar as exigências técnicas da plataforma.
O bloqueio atinge smartphones lançados, em sua maioria, há mais de dez anos e que operam com versões antigas de Android ou iOS.
Segundo a empresa responsável pelo aplicativo, manter o funcionamento nesses dispositivos comprometeria a segurança, a estabilidade e o desempenho do serviço.
A mudança faz parte de uma reorganização estrutural do WhatsApp, que passa a exigir sistemas mais modernos para rodar funções como criptografia atualizada, novos recursos de privacidade e melhorias contínuas na experiência do usuário.
Celulares que ficarão sem WhatsApp
Apple
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
Samsung
– Galaxy S3
– Galaxy S4 Mini
– Galaxy S5
– Galaxy Note 2
– Galaxy Core
– Galaxy Trend
– Galaxy J2
LG
– Optimus L3
– Optimus L5
– Optimus L7
– Optimus F5
– L3 II Dual
– L5 II
Motorola
– Moto G (1ª geração)
– Moto E (1ª geração)
Sony
– Xperia Z2
– Xperia Z3
Huawei
– Ascend Mate
– Ascend G740
– Ascend D2
HTC
Modelos antigos diversos (lista não detalhada pela fabricante)
Por que o WhatsApp está encerrando o suporte?
De acordo com a Meta, empresa dona do WhatsApp, o fim do suporte não está ligado a falhas pontuais, mas à impossibilidade técnica de manter o aplicativo seguro e funcional em sistemas ultrapassados.
Versões antigas não conseguem acompanhar atualizações essenciais, o que poderia colocar dados dos usuários em risco.
Manter compatibilidade com esses aparelhos também exigiria versões paralelas do aplicativo, o que, segundo a empresa, prejudicaria a evolução da plataforma como um todo.
O que fazer se seu celular estiver na lista?
Usuários que ainda utilizam um dos modelos afetados devem ficar atentos aos avisos enviados pelo próprio WhatsApp.
Caso o sistema operacional permita atualização para uma versão compatível, o aplicativo poderá continuar funcionando temporariamente.
Se não houver essa possibilidade, a recomendação é realizar backup das conversas e arquivos e migrar a conta para um celular mais recente.
A Meta informou que notificará os usuários antes do bloqueio definitivo, justamente para evitar a perda de dados.
Até o momento, não há confirmação sobre o lançamento de uma versão simplificada do WhatsApp para esses aparelhos, nem sobre a retirada gradual de funções.
A orientação segue sendo clara: celulares antigos terão cada vez mais dificuldade para acompanhar a evolução dos aplicativos mais usados do mundo.