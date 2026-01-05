Sob efeito de álcool e drogas, jovem ameaça incendiar casa e agride tios em Anápolis

Após agressões, suspeito fugiu antes da chegada da polícia

Samuel Leão - 05 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de rua na Vila Santa Isabel, em Anápolis. (Foto: Captura/ Google Maps)

A manhã desta segunda-feira (05) foi marcada por momentos de tensão e violência para uma família do bairro Vila Santa Isabel, em Anápolis. Um jovem, de 28 anos, é suspeito de promover uma série de ataques contra parentes, chegando a ameaçar incendiar a residência e agredir fisicamente um de seus tios.

O Portal 6 apurou que tudo começou por volta das 06h40, quando a Polícia Militar (PM) foi acionada por uma moradora.

Segundo o relato, o sobrinho dela teria chegado em casa sob efeito de álcool e drogas, tornando-se agressivo e passando a quebrar objetos no imóvel.

O cenário se tornou ainda mais grave quando o suspeito retirou a mangueira do botijão de gás, ameaçando atear fogo em tudo.

Ao perceber que a polícia havia sido chamada, o homem fugiu em uma motocicleta. No entanto, a fúria não parou por ali. Pouco tempo depois, o indivíduo teria se deslocado até a casa de outra tia, onde passou a agredir um tio, de 58 anos.

Conforme a vítima, o jovem desferiu um soco na boca dele, fazendo-o cair no chão. Durante a luta corporal, o autor ainda teria mordido o dedo do pé do tio.

Com a aproximação das viaturas, o homem abandonou a motocicleta sobre a calçada e fugiu a pé por rumo ignorado. Apesar do patrulhamento realizado pela região, o suspeito não foi localizado.

A motocicleta utilizada pelo autor foi apreendida e encaminhada ao pátio por irregularidades no licenciamento.

A vítima de 58 anos, que apresentava diversas escoriações pelo corpo, manifestou o interesse em conseguir uma medida protetiva contra o sobrinho. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil (PC).

