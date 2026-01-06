A cidade que tem lei proibindo moradores de morrer aos finais de semana

Decreto simbólico virou curiosidade mundial ao expor um problema real enfrentado por um pequeno município

Magno Oliver - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Lanjarón, um município da província de Granada, no Sul da Espanha, ganhou destaque internacional após aprovar um decreto municipal que “proíbe” moradores de morrer aos finais de semana.

A medida foi adotada em 1999 e, apesar do tom inusitado, surgiu a partir de uma situação concreta enfrentada pela cidade.

Naquele período, o cemitério municipal havia atingido sua capacidade máxima, o que dificultava novos sepultamentos.

Sem espaço disponível e ainda em negociação para a ampliação da área, a prefeitura encontrou no humor uma forma de chamar atenção para o problema e pressionar por uma solução.

O decreto foi assinado pelo então prefeito José Rubio e não previa qualquer tipo de sanção.

No texto, a administração municipal recomendava que os moradores cuidassem da saúde e evitassem falecer, principalmente aos sábados e domingos, quando a estrutura administrativa funcionava de forma limitada.

A iniciativa repercutiu rapidamente fora da Espanha e passou a ser citada por veículos internacionais como exemplo de legislação simbólica.

A prefeitura deixou claro que a intenção não era criar uma norma aplicável, mas expor um impasse administrativo que exigia resposta imediata.

Com cerca de quatro mil habitantes, Lanjarón já era conhecida pelas águas minerais e pelo turismo voltado ao bem-estar.

Após o episódio, a cidade passou a figurar com frequência em listas de leis curiosas ao redor do mundo, sempre associada ao decreto que “proíbe” a morte aos fins de semana.

O texto segue registrado nos arquivos do município e, mais de duas décadas depois, continua sendo lembrado como um dos casos mais inusitados da administração pública espanhola.

