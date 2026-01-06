A cidade que tem lei proibindo moradores de morrer aos finais de semana
Decreto simbólico virou curiosidade mundial ao expor um problema real enfrentado por um pequeno município
Lanjarón, um município da província de Granada, no Sul da Espanha, ganhou destaque internacional após aprovar um decreto municipal que “proíbe” moradores de morrer aos finais de semana.
A medida foi adotada em 1999 e, apesar do tom inusitado, surgiu a partir de uma situação concreta enfrentada pela cidade.
Naquele período, o cemitério municipal havia atingido sua capacidade máxima, o que dificultava novos sepultamentos.
Sem espaço disponível e ainda em negociação para a ampliação da área, a prefeitura encontrou no humor uma forma de chamar atenção para o problema e pressionar por uma solução.
O decreto foi assinado pelo então prefeito José Rubio e não previa qualquer tipo de sanção.
No texto, a administração municipal recomendava que os moradores cuidassem da saúde e evitassem falecer, principalmente aos sábados e domingos, quando a estrutura administrativa funcionava de forma limitada.
A iniciativa repercutiu rapidamente fora da Espanha e passou a ser citada por veículos internacionais como exemplo de legislação simbólica.
A prefeitura deixou claro que a intenção não era criar uma norma aplicável, mas expor um impasse administrativo que exigia resposta imediata.
Com cerca de quatro mil habitantes, Lanjarón já era conhecida pelas águas minerais e pelo turismo voltado ao bem-estar.
Após o episódio, a cidade passou a figurar com frequência em listas de leis curiosas ao redor do mundo, sempre associada ao decreto que “proíbe” a morte aos fins de semana.
O texto segue registrado nos arquivos do município e, mais de duas décadas depois, continua sendo lembrado como um dos casos mais inusitados da administração pública espanhola.
