Blogueirinha não renova contrato com a DiaTV após sete anos

Dia Estúdio disse que "permanece aberta a colaboração em oportunidades futuras" com Bruno Matos, criador da personagem

Folhapress - 06 de janeiro de 2026

Blogueirinha assinava contrato com a DiaTV desde 2019. (Foto: Reprodução/Instagram)

A DiaTV não renovou contrato com Bruno Matos, criador da personagem Blogueirinha.

Agora, Bruno Matos será contratado por projetos na emissora. Ele estava no canal desde o início de 2019.

“Temos uma grande parceria e criamos projetos incríveis. Desejamos e esperamos por muito sucesso no futuro”, disse Rafa Dias, CEO da DiaTV.

A Dia Estúdio disse que “permanece aberta a colaboração em oportunidades futuras” com Bruno. “A emissora segue com sua programação e novas iniciativas em desenvolvimento, mantendo o compromisso com a inovação, a diversidade de conteúdos e o investimento em talentos do audiovisual brasileiro, como já realiza há 12 anos”, diz nota enviada pelo canal.

A reportagem procurou Bruno Matos, caso o influenciador deseje comentar o assunto. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.