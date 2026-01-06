“Cama pulando e casa tremendo”: barulho de academia força família a deixar imóvel em Anápolis

Apesar de terem registrado denúncias e buscado um diálogo com o estabelecimento, conflito não houve resolução

Samuel Leão - 06 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de academia. (Foto: Ilustração/Victor Freitas/Pexels)

Uma mulher, que morava com os pais idosos em uma casa da Rua do Carmo, no bairro Jundiaí, em Anápolis, se viu obrigada a desocupar o imóvel que alugava em razão de barulhos provocados por uma academia vizinha. Fortes estrondos de pesos caindo ao chão chegavam a tremer a casa e constantemente os acordavam às 06h da manhã.

Apesar de terem registrado denúncias e buscado um diálogo com o estabelecimento, chamado CF Anápolis, não houve uma resolução e a saída foi abandonar o local.

Ao Portal 6, representantes da imobiliária responsável pelo imóvel relataram a situação e compartilharam desabafos da mulher, que preferiu não se identificar por medo de retaliações.

“Não dá para dormir, a cama [fica] pulando dentro de casa. É barulho daqueles peso que largam no chão de uma vez, a casa fica tremendo, é insuportável o soco que dá”, expressou a ex-moradora.

A situação foi registrada em diversos vídeos, gravados em horários diferentes, que mostram o barulho ressoando, aparentemente vindo do outro lado da parede.

“Até o vizinho aqui do lado da gente, também conversei com ele, ele também sentiu o barulho, achou até que era de uma obra que está tendo aqui no fundo da rua”, complementou.

Na época, ao tentar dialogar com os responsáveis pela academia, a mulher chegou a receber em troca um recadinho escrito à mão, no qual era apontada a busca por resoluções para o problema. Resoluções que, infelizmente, não ocorreram.

“Queremos que a nossa convivência seja harmoniosa e estamos pedindo a cooperação dos alunos. Também estou estudando maneiras de diminuir os ruídos na parte da manhã”, foi expresso no recado.

Antes de deixar o imóvel, a inquilina também registrou uma denúncia na Postura, com a intenção de que fosse realizada uma apuração técnica do caso.

Posicionamentos oficiais

O Portal 6 entrou em contato com a academia que, emitiu uma nota afirmando atuar em estrita conformidade com a legislação e normas aplicáveis no âmbito municipal.

Por outro lado, a Prefeitura de Anápolis respondeu que o estabelecimento já foi notificado por não ter documentação para funcionar.

Além disso, salientou que a academia fora orientada a respeitar o horário comercial para não perturbar o sossego público. Por fim, concluiu destacando que “o local será acompanhado e monitorado”.

Confira a seguir as notas de cada uma:

Academia CF Anápolis

“A Academia CF Anápolis exerce suas atividades em estrita conformidade com a legislação vigente e com as normas aplicáveis no âmbito municipal.

Eventual divulgação ou exposição de dados da empresa, ou de sua proprietária, sem o devido consentimento, será devidamente apurada e adotadas as medidas cabíveis perante o Poder Judiciário”.

Prefeitura de Anápolis

“A Prefeitura de Anápolis esclarece que o estabelecimento foi notificado por não ter documentação para funcionar e também foi orientado a respeitar o horário comercial para não perturbar o sossego público.

O local será acompanhado e monitorado”.

