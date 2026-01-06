Conheça cidade brasileira com praias exuberantes, fácil acesso e perfeita para fotos

Município une história, natureza preservada e um litoral que surpreende pela cor do mar, especialmente em dias de céu aberto

Magno Oliver - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Quando o calor aperta e o verão dá as caras, o brasileiro corre para o litoral em busca de mar cristalino e paisagens que rendem fotos de tirar o fôlego. Embora o Nordeste costume dominar esse imaginário, é no Sul do país que uma cidade vem chamando atenção pela tonalidade intensa do mar — considerada por muitos a mais azul do Brasil.

Localizada no norte de Santa Catarina, São Francisco do Sul — uma das cidades mais antigas do Brasil — entrou de vez no radar de quem busca praias com visual impressionante sem precisar enfrentar acessos difíceis ou longas travessias.

O município une história, natureza preservada e um litoral que surpreende pela cor do mar, especialmente em dias de céu aberto.

O destaque fica por conta do conjunto de praias que cercam a cidade e exibem águas claras e azuladas, muitas delas reconhecidas com o Selo Bandeira Azul, certificação internacional que atesta qualidade da água, segurança, gestão ambiental e preservação do entorno.

Entre as mais conhecidas estão a Prainha (Praia da Saudade), Praia do Ervino, Praia do Forte, Praia Grande e Ubatuba, cada uma com características próprias, mas todas com o mesmo impacto visual.

A diversidade é um dos grandes trunfos do destino. Há trechos de mar calmo, ideais para quem busca descanso e contato direto com a natureza, e áreas com ondas mais fortes, bastante procuradas por surfistas.

Trilhas, mirantes e faixas de areia menos movimentadas completam o cenário, atraindo desde famílias até viajantes que preferem roteiros mais tranquilos.

A qualidade ambiental e a estrutura oferecida ajudaram a impulsionar o turismo local. A expectativa da prefeitura é que, até 2026, mais de 700 mil visitantes passem pelo litoral do município, impulsionados justamente pela combinação de praias limpas, acesso facilitado e serviços organizados.

Além do mar azul que rende registros impressionantes, São Francisco do Sul também se destaca pela gastronomia.

Restaurantes especializados em frutos do mar dividem espaço com bares e comércios à beira-mar, criando uma experiência completa para quem gosta de aproveitar o dia inteiro com o pé na areia.

Para acompanhar o crescimento do turismo, o município mantém investimentos contínuos em infraestrutura, segurança e manutenção das praias.

Durante a alta temporada, equipes de salva-vidas, ações de limpeza e estratégias de organização reforçam o conforto dos visitantes.

No fim, São Francisco do Sul prova que não é preciso ir longe nem enfrentar acessos complicados para encontrar um mar azul intenso, paisagens fotogênicas e um destino capaz de conquistar turistas logo no primeiro olhar.

