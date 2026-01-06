Influencer de Itumbiara manda mãe cuidar do filho após comentário sem noção: “não sou YouTube Kids”

Jovem já é conhecido pelos trocadilhos e poses diferentes em publicidades viralizadas

Natália Sezil - 06 de janeiro de 2026

Influenciador Henrique Diorini viralizou após publicidades “excêntricas”. (Foto: Reprodução/Instagram)

Já conhecido pelas publicidades “excêntricas” e diferenciadas, o influenciador Henrique Diorini (@henriquediorini), de Itumbiara, voltou a viralizar após responder a um comentário “sem noção”.

Ao ver o conteúdo produzido pelo jovem, a pessoa criticou: “coisa feia, gente, tem criança que fica com celular, ver o trem desse.”

Henrique escolheu replicar e logo deixou claro: “deixa eu te falar. Rede social não é babá, não”. Ele menciona que a mulher o bloqueou depois do comentário, e passa a defender que crianças não deveriam usar redes sociais.

O influenciador critica quem não consegue passar tempo com os filhos e usa as telas como alternativa. Ele compartilha uma experiência pessoal: “minha infância foi totalmente livre, brinquei na rua, sem tela. Não aprendi a matar, não aprendi a roubar, tô vivo até hoje”.

Henrique continua: “mas a educação de hoje em dia é diferente da educação de antigamente. Vamos começar que nem bater na criança pode mais, para educar”.

Na sequência, o jovem diz que o Instagram é para maiores de 18 anos, e que “Youtube Kids” (que é programado para mostrar apenas conteúdos infantis) é em outra rede social. Ele também dispara que não tem culpa se os pais não “podam” o que os filhos veem na internet.

Por fim, defendeu que crianças, naturalmente, não veem as coisas com malícia, e que espelham isso dos pais. Nos comentários, internautas concordaram: “meu sobrinho te viu no TikTok, não mora na minha cidade, disse ‘eu conheço ele tia, ele grita olha a madeira, olha a madeira’. Morreu de rir, sem malícia nenhuma”, comentou uma.

Outra opinou: “repita comigo: Instagram não é lugar para criança! Sem supervisão então…”.

Relembre

Henrique ficou conhecido ao fazer propaganda para uma madeireira de Itumbiara, no Sul goiano, em julho de 2025.

De forma bem-humorada, o influenciador aparecia usando botas de cowboy e o uniforme da loja, enquanto mostrava alguns produtos dentro de uma obra. Ele fazia poses diferentes enquanto disparava piadas e trocadilhos.

Uma semana depois, o jovem voltou a viralizar com a publicidade de um posto de gasolina. Chegou a se pintar de vermelho, subiu em uma bomba de combustível e até escalou um poste.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por 𝐇𝐄𝐍𝐑𝐈𝐐𝐔𝐄 𝐃𝐈𝐎𝐑𝐈𝐍𝐈 (@henriquediorini)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!