Influencer de Itumbiara ganha parceiro e volta a viralizar com publi irônico

Publicidade criativa chamou atenção de internautas, que se surpreenderam com a falta de timidez

Thiago Alonso - 28 de julho de 2025

Influenciador voltou a viralizar como garoto propaganda. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após viralizar como garoto propaganda de uma madeireira de Itumbiara, o influenciador Henrique Diorini (@henriquediorini) voltou a chamar atenção, ao fechar parceria com outro estabelecimento: desta vez, um posto de combustível.

O novo vídeo foi publicado nas redes sociais do Auto Posto WU (@autopostowu), também da mesma cidade, somando mais de 574 mil visualizações e 51,1 mil curtidas.

No registro, Henrique abusa do humor sem esboçar o mínimo de timidez ao fazer a publicidade da empresa, chegando até mesmo a pintar o corpo de vermelho — exatamente como a logo do estabelecimento.

“Posto WU, o vermelhinho da cidade”, brinca o influenciador, posando no topo de uma bomba de combustível.

As cenas improváveis não param: ele também sobe em cima de um caminhão, fazendo uma propaganda criativa sobre a chegada de uma nova carga de gasolina e álcool.

O inimigo da timidez não para, fazendo piadas de duplo sentido e com entonações ‘sexuais’ sobre os produtos, ao dizer que o local oferece serviço “total flex”, com “lavadinhas” e “esfregadinhas” nos automóveis.

Com muito humor, Henrique chega a subir em um poste de energia na rua para chamar atenção da clientela: “já temos quatro unidades e um deles é 24h, e ficamos localizados em frente à Escola Don Veloso. É o único posto que não vai te deixar na mão”, brinca.

As propagandas não param, sendo que o influenciador chega a promover até mesmo as demais lojas localizadas na área do posto de combustível: “temos uma hamburgueria, barbearia, conveniência e uma lavanderia 24h”, finaliza.

Assim como as demais, a publicação voltou a viralizar, chamando atenção de seguidores nas redes sociais.

“Única propaganda de posto de gasolina que assisti até o final”, comentou uma jovem. “Vou financiar um carro agora só para poder ir nesse posto”, comentou uma internauta.

“Se possível, não faça terapia. Cada vez mais caótico os vídeos”, riu outro.

