Motorista de aplicativo exige mudança na forma de pagamento e causa indignação na web

Condutor teria tentado negociar uma corrida “por fora” da plataforma, exigindo um valor extra para concluir o trajeto já pago via cartão de crédito

Jordana Viana Jordana Viana -
Motorista de aplicativo exige mudança na forma de pagamento e causa indignação na web
Influenciadora se negou a pagar o valor cobrado por fora da plataforma por motorista que ameaçou cancelar a viagem (Foto: Reprodução)

A influenciadora digital Uitally usou as redes sociais na última quinta-feira (1º) para denunciar uma situação vivenciada com um motorista de aplicativo em Florianópolis (SC).

Segundo o relato, o condutor teria tentado negociar uma corrida “por fora” da plataforma, exigindo um valor extra para concluir o trajeto já pago via cartão de crédito.

De acordo com a influenciadora, a viagem foi solicitada normalmente pelo aplicativo, com pagamento automático no valor de R$ 140. No entanto, já dentro do veículo, o motorista passou a discutir com Uitally, alegando que o valor repassado pela Uber não compensaria o percurso, que incluía a travessia pelo Centro da cidade até o Norte da Ilha.

Leia também

Em vídeo publicado, o condutor afirma que receberia apenas R$ 60 pela corrida e propõe um novo valor para continuar a viagem. “Quero que você entenda meu lado. Sabe quanto a Uber está me pagando? R$ 60. Por isso a gente negocia. Me paga R$ 130 que eu te levo”, diz o motorista.

A influenciadora, então, reforça que o pagamento já havia sido efetuado pela plataforma.

Diante da insistência, Uitally questiona a atitude do motorista. “Se o senhor sabe que pagam 50%, por que o senhor aceitou?”, indaga. Ao perceber que ela não aceitaria o acordo, o condutor cancelou a corrida e exigiu que a passageira deixasse o veículo. “O carro é meu, eu faço do jeito que eu quero”, afirmou.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Uitally 🌟 (@_uitally)

A prática relatada vai contra as normas do Código da Comunidade da Uber, que proíbe expressamente qualquer tipo de cobrança ou negociação fora da plataforma oficial. Em seu regulamento, a empresa destaca que, por motivos de segurança, “são proibidas viagens fora da plataforma” e que usuários e motoristas nunca devem solicitar ou aceitar pagamentos externos.

Além de violar as diretrizes da Uber, a conduta do motorista pode configurar fraude, especialmente por aceitar solicitações de viagem sem concluí-las, e por agir com a intenção de manipular o funcionamento da plataforma. Esse tipo de prática, além de ilegal, compromete a confiança dos usuários e prejudica o serviço como um todo.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!

Jordana Viana

Jordana Viana

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, atua como Social Media no Portal 6, em Goiânia. Produz conteúdos para o YouTube e matérias voltadas ao entretenimento, curiosidades, mundo dos videogames, cinema e cultura pop, sempre com olhar atento às tendências e aos temas que movimentam o cotidiano digital.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias