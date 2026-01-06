Motorista de aplicativo exige mudança na forma de pagamento e causa indignação na web

Condutor teria tentado negociar uma corrida “por fora” da plataforma, exigindo um valor extra para concluir o trajeto já pago via cartão de crédito

Jordana Viana - 06 de janeiro de 2026

Influenciadora se negou a pagar o valor cobrado por fora da plataforma por motorista que ameaçou cancelar a viagem (Foto: Reprodução)

A influenciadora digital Uitally usou as redes sociais na última quinta-feira (1º) para denunciar uma situação vivenciada com um motorista de aplicativo em Florianópolis (SC).

Segundo o relato, o condutor teria tentado negociar uma corrida “por fora” da plataforma, exigindo um valor extra para concluir o trajeto já pago via cartão de crédito.

De acordo com a influenciadora, a viagem foi solicitada normalmente pelo aplicativo, com pagamento automático no valor de R$ 140. No entanto, já dentro do veículo, o motorista passou a discutir com Uitally, alegando que o valor repassado pela Uber não compensaria o percurso, que incluía a travessia pelo Centro da cidade até o Norte da Ilha.

Em vídeo publicado, o condutor afirma que receberia apenas R$ 60 pela corrida e propõe um novo valor para continuar a viagem. “Quero que você entenda meu lado. Sabe quanto a Uber está me pagando? R$ 60. Por isso a gente negocia. Me paga R$ 130 que eu te levo”, diz o motorista.

A influenciadora, então, reforça que o pagamento já havia sido efetuado pela plataforma.

Diante da insistência, Uitally questiona a atitude do motorista. “Se o senhor sabe que pagam 50%, por que o senhor aceitou?”, indaga. Ao perceber que ela não aceitaria o acordo, o condutor cancelou a corrida e exigiu que a passageira deixasse o veículo. “O carro é meu, eu faço do jeito que eu quero”, afirmou.

View this post on Instagram A post shared by Uitally 🌟 (@_uitally)

A prática relatada vai contra as normas do Código da Comunidade da Uber, que proíbe expressamente qualquer tipo de cobrança ou negociação fora da plataforma oficial. Em seu regulamento, a empresa destaca que, por motivos de segurança, “são proibidas viagens fora da plataforma” e que usuários e motoristas nunca devem solicitar ou aceitar pagamentos externos.

Além de violar as diretrizes da Uber, a conduta do motorista pode configurar fraude, especialmente por aceitar solicitações de viagem sem concluí-las, e por agir com a intenção de manipular o funcionamento da plataforma. Esse tipo de prática, além de ilegal, compromete a confiança dos usuários e prejudica o serviço como um todo.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!