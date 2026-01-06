Qual é a temperatura ideal do ar-condicionado para manter o conforto e economizar energia

Especialistas indicam que pequenos ajustes no termostato fazem diferença no bem-estar e no valor da conta de luz ao fim do mês

Layne Brito - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Vecteezy)

Manter o ar-condicionado ligado por muitas horas é realidade em casas, escritórios e comércios, especialmente em períodos mais quentes. O que muita gente ainda ignora é que a temperatura escolhida no controle influencia diretamente no consumo de energia e no conforto térmico do ambiente.

De acordo com especialistas em climatização, a temperatura ideal do ar-condicionado fica entre 23 °C e 25 °C. Essa faixa é considerada a mais equilibrada, pois refresca o ambiente sem exigir esforço excessivo do aparelho, o que ajuda a reduzir gastos com energia elétrica.

Ajustes muito baixos, como 18 °C ou 19 °C, não fazem o local esfriar mais rápido. Pelo contrário, aumentam o consumo, sobrecarregam o compressor e podem causar desconforto físico, como dores de cabeça, ressecamento das vias respiratórias e choque térmico ao sair do ambiente climatizado.

Outro ponto importante é a diferença entre a temperatura externa e a interna. Quanto maior essa diferença, maior será o gasto energético. Por isso, manter o ar em uma temperatura moderada garante conforto contínuo e economia a longo prazo.

Além da regulagem correta, algumas práticas simples ajudam a reduzir ainda mais o consumo, como manter portas e janelas fechadas, usar cortinas para bloquear o sol direto, limpar os filtros regularmente e ativar o modo econômico ou sleep, quando disponível.

Com pequenos cuidados e ajustes conscientes, é possível aproveitar o ar-condicionado de forma eficiente, mantendo o ambiente agradável e evitando surpresas desagradáveis na conta de luz.

