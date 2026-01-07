Após novos alagamentos, Prefeitura de Goiânia anuncia obras emergenciais no Terminal Praça da Bíblia

Intervenção prevê implantação de um canal subterrâneo para desviar água

Gabriella Pinheiro - 07 de janeiro de 2026

Imagem mostra Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia, completamente alagado. (Foto: Reprodução)

O recente alagamento no Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia, ocorrido na segunda-feira (05) após uma forte tempestade, gerou uma resposta da gestão municipal, que já anunciou obras emergenciais para ampliar a drenagem da região.

A decisão foi tomada durante reunião com representantes da RedeMob, da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra).

Segundo a Seinfra, a intervenção prevê a implantação de um canal subterrâneo para desviar a água que atualmente é direcionada para o interior do terminal. A previsão é que a ação dure entre 10 e 15 dias e implique alterações na Rua 256, onde será criado o canal subterrâneo.

A proposta inclui a implantação de uma “mão inglesa”, medida que deve afunilar o tráfego no acesso à via, sem interrupção total do trânsito.

O projeto será encaminhado para aprovação ainda nesta quarta-feira (07) à Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC). Caso seja autorizado, a SET será acionada para viabilizar o fluxo de veículos no local e planejar a sinalização.

Além da obra estrutural, a Seinfra iniciou intervenções na região da Rua 256, como limpeza e manutenção das galerias pluviais.

Problema antigo

Inaugurado em 29 de setembro de 2025, após um ano de obras e investimento de R$ 29 milhões, o Terminal Praça da Bíblia ficou completamente alagado nesta segunda-feira (05).

A água chegou a invadir a pista entre as plataformas B e C, dificultando o embarque e desembarque de passageiros e provocando atrasos no sistema de transporte coletivo.

Ao jornal O Hoje, o diretor da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), Lucas Gontijo, explicou que o alagamento ocorreu devido a falhas no planejamento do projeto em relação à antiga configuração do terminal.

Segundo ele, a estrutura anterior era menor e se encerrava antes da Rua 256, o que permitia que a água proveniente da via e da Avenida Anhanguera seguisse seu curso natural pelas sarjetas. Com a nova configuração, o volume de água pluvial externa não teria sido devidamente considerado.

“O que acontece hoje é que o projeto não contemplou, do ponto de vista da captação, a recondução da água. A água pluvial chega lentamente ao interior do terminal porque o projeto do perímetro não considerou a água que desce pela Rua 256, além da contribuição da Avenida Anhanguera, que precisam ser retiradas de dentro do terminal”, explicou.

Outro fator apontado é a inclinação da área, que direciona a enxurrada das vias adjacentes para o interior do terminal. O diretor destacou ainda que a rede interna de drenagem foi dimensionada apenas para a água proveniente da própria estrutura, e não para o excedente das ruas vizinhas.

Apesar disso, Gontijo afirmou que a Prefeitura irá atuar para solucionar o problema. “Não existe uma responsabilidade direta da Prefeitura em relação ao projeto executado, mas não estamos nos isentando. Vamos resolver o problema e atuar em conjunto com a CMTC”, declarou.

Procurada, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) afirmou que a responsabilidade pela intervenção é da Seinfra e do Paço Municipal, classificando a situação como um “problema crônico”.

