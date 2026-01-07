Cursos técnicos crescem no Brasil e oferecem salários iniciais de até R$ 6.500

Formações rápidas, alta demanda e foco prático colocam técnicos entre os profissionais mais procurados do mercado

Isabella Valverde - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Sora Shimazaki)

Entrar rápido no mercado de trabalho e começar a ganhar bem tem sido o objetivo de muitos brasileiros — e os cursos técnicos vêm se destacando como um dos caminhos mais eficientes para isso.

Com formações mais curtas, custo reduzido e foco direto nas necessidades das empresas, esse tipo de qualificação ganhou força nos últimos anos e passou a oferecer salários iniciais que surpreendem, chegando a R$ 6.500 em algumas áreas.

Levantamentos de entidades ligadas à indústria mostram que profissionais com formação técnica podem receber, em média, até 32% a mais do que trabalhadores que concluíram apenas o ensino médio.

Esse cenário ajuda a explicar o crescimento da procura: somente em 2024, mais de 225 mil matrículas em cursos técnicos foram registradas no país, segundo dados do Senai.

Áreas técnicas com alta empregabilidade e bons salários

O avanço da tecnologia, da indústria e dos serviços especializados ampliou a demanda por profissionais técnicos qualificados. Um levantamento recente apontou cursos com alta taxa de contratação e salários iniciais acima da média nacional.

Entre os destaques está o Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, impulsionado pelo setor de tecnologia da informação, com remuneração inicial em torno de R$ 5 mil. Na área de energia, o Técnico em Petróleo e Gás aparece entre os mais bem pagos, com salários próximos de R$ 6 mil logo no início da carreira.

Já o Técnico em Manutenção de Aeronaves chama atenção pela especialização: os ganhos podem variar de R$ 4.500 a mais de R$ 6.200, refletindo a alta responsabilidade da função. Cursos ligados à automação e à indústria, como Mecatrônica, Automação Industrial, Eletrotécnica e Eletromecânica, também figuram entre os mais valorizados, com salários iniciais que chegam a R$ 5.500.

Formações mais tradicionais seguem relevantes. O Técnico em Mecânica mantém forte presença em setores como metalurgia e indústria automotiva, enquanto o Técnico em Contabilidade se destaca pela versatilidade, com rendimentos que podem variar bastante e alcançar até R$ 6.500, dependendo da função e do local de atuação.

Outro curso em evidência é o de Técnico em Segurança do Trabalho, cada vez mais exigido por empresas que precisam cumprir normas de segurança e legislação trabalhista.

Formação rápida e retorno financeiro mais cedo

Além dos salários atrativos, um dos principais diferenciais dos cursos técnicos é o tempo de formação. Em geral, o estudante consegue se qualificar e ingressar no mercado em menos tempo do que em um curso superior tradicional, o que acelera o retorno financeiro e reduz os custos com estudo.

Com alta demanda, empregabilidade consistente e ganhos competitivos desde o início da carreira, os cursos técnicos se consolidam como uma alternativa estratégica para quem busca crescimento profissional, estabilidade e renda mais rápida.

