Quem trabalhou algum mês em 2024 tem direito a receber valores do Governo em 2026

07 de janeiro de 2026

O Governo Federal confirmou que trabalhadores que tiveram vínculo formal em pelo menos um mês de 2024 poderão receber valores em 2026, por meio do abono salarial PIS/Pasep.

A medida chama atenção porque muita gente não sabe que mesmo poucos meses de trabalho já garantem acesso ao benefício, desde que os critérios sejam cumpridos.

Além disso, o Governo definiu que os valores não serão iguais para todos.

Pelo contrário, o pagamento será proporcional ao tempo trabalhado no ano-base, o que torna ainda mais importante entender como funciona o cálculo e quem tem direito.

Quem tem direito ao pagamento em 2026

O abono salarial será pago pelo Governo a trabalhadores da iniciativa privada, por meio do PIS, e a servidores públicos, pelo Pasep.

Para ter direito, é preciso ter exercido atividade formal por pelo menos 30 dias em 2024.

Além disso, o trabalhador deve ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês no ano-base e estar com os dados corretamente informados pelo empregador nos sistemas oficiais.

Portanto, mesmo quem trabalhou apenas um ou dois meses já pode entrar na lista de beneficiários.

Como o valor do abono será calculado

O Governo definiu que o valor do PIS/Pasep em 2026 será proporcional ao número de meses trabalhados em 2024.

A conta é simples: a cada mês com carteira assinada, o trabalhador tem direito a 1/12 do salário mínimo vigente.

A estimativa atual considera o salário mínimo em R$ 1.621. Com isso, os valores ficam assim:

Quem trabalhou 12 meses receberá R$ 1.621,00

Quem trabalhou 10 meses terá direito a R$ 1.350,83

Quem trabalhou 5 meses receberá R$ 675,41

Ou seja, quanto maior o tempo de trabalho formal, maior será o valor pago pelo Governo.

Calendário de pagamento previsto para 2026

O cronograma de pagamentos, proposto pelo Ministério do Trabalho e Emprego, já foi aprovado pelo Codefat.

Se não houver mudanças, os depósitos começam em fevereiro de 2026 e seguem conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Janeiro: 15 de fevereiro

Fevereiro: 15 de março

Março e abril: 15 de abril

Maio e junho: 15 de maio

Julho e agosto: 15 de junho

Setembro e outubro: 15 de julho

Novembro e dezembro: 15 de agosto

O prazo final para saque segue as regras do Banco Central e se encerra no último dia útil bancário do ano.

Mudanças nas regras do abono estão no radar

Além dos pagamentos, o Governo também discute alterações importantes nas regras do abono salarial.

Atualmente, o benefício atende quem ganha até dois salários mínimos, mas a proposta prevê uma redução gradual desse limite.

A ideia é que, até 2035, apenas trabalhadores com renda de até um salário mínimo e meio tenham direito ao abono.

Outra mudança prevista é no reajuste do valor, que passará a seguir apenas a inflação medida pelo INPC.

Isso significa que o benefício deixará de incorporar o ganho real do salário mínimo, que hoje considera o crescimento do PIB.

Atenção aos prazos e valores não sacados

Em 2025, o Governo destinou R$ 30,6 bilhões para o pagamento do PIS/Pasep, beneficiando mais de 26 milhões de trabalhadores.

Ainda assim, milhões de reais seguem disponíveis para quem não fez o saque dentro do prazo.

Por isso, acompanhar as datas e verificar se há valores pendentes é fundamental para não perder o benefício.

