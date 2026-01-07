Disk cerveja em Anápolis tem nome do que os casados mais gostam de ouvir

Fechada chama atenção de quem passa na porta do estabelecimento

Paulo Roberto Belém - 07 de janeiro de 2026

Estabelecimento chamou a atenção pelo nome sugestivo. (Foto: Arquivo pessoal)

Uma distribuidora de bebidas localizada na região Norte de Anápolis, que entrou em funcionamento recentemente, está chamando a atenção pelo nome adotado pelo disk cerveja: “Chegando em Casa!”.

Um leitor do Portal 6 enviou a foto da fachada do local, dizendo o que pensou. “Quando li, logo me veio à cabeça: ‘é a frase que se eu fosse casado, gostaria de ouvir da minha esposa, caso ela estivesse na rua’”, brincou.

No momento do registro, que segundo o leitor foi por volta das 07h desta quarta-feira (07), o local na Avenida Tiradentes estava fechado. “Pelo horário, obviamente”, afirmou.

Mas, pela foto, foi possível ver um dos itens que o estabelecimento “Chegando em Casa!” comercializa: o tradicional “copão”.

Além do item que virou febre em estabelecimentos do tipo, foi anunciado na fachada outros produtos, típicos de um disk cerveja, tipo de comércio presente em todas as regiões de Anápolis.

