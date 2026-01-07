Empresária morre após pilastra de rede desabar durante férias no CE

Vítima tinha ido passar férias após o réveillon na casa da avó

Folhapress - 07 de janeiro de 2026

Thayze Rodrigues, de 42 anos, tinha ido passar férias após o réveillon na casa da avó. (Foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma empresária de Mato Grosso morreu após ser atingida por uma pilastra de uma casa em Paracuru (CE) na última segunda-feira (05).

Thayze Rodrigues, 42, estava deitada em uma rede quando o acidente ocorreu. A mulher, que morava em Rondonópolis (MT), tinha ido passar férias após o réveillon na casa de sua avó, que mora em região litorânea.

A coluna da residência da avó, que segurava a rede, desabou sobre ela. À reportagem, Claudia Valéria Garcia, amiga da vítima, informou que o desabamento ocorreu na frente da filha, 18, e do genro de Thayze.

A empresária morreu no local. Os familiares acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel), mas Thayze já não estava mais viva quando chegaram. A Polícia Militar e a Perícia Forense também estiveram na casa na sequência.

O caso é investigado pela delegacia de Paracuru. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Ceará informou, em nota, que está apurando as circunstâncias do acidente.

A vítima foi velada ontem na cidade cearense. Ainda segundo Claudia, o corpo dela será cremado e suas cinzas jogadas no mar, conforme o desejo de Thayze.

A empresária era proprietária de uma vidraçaria em Rondonópolis. O empreendimento de 35 anos é da família e, após o falecimento do pai, Thayze assumiu a direção.