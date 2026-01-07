Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1,4 milhão após não sacar valor dentro do prazo

Regulamento das Loterias Caixa prevê prazo máximo de 90 dias para retirada de prêmios; valores não sacados são destinados ao Fies

Gabriel Yuri Souto - 07 de janeiro de 2026

Bilhetes da Mega da Virada. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Um dos ganhadores da Mega da Virada 2024 perdeu o direito a um prêmio de R$ 1,4 milhão após não retirar o valor dentro do prazo estabelecido pelas Loterias Caixa.

O dinheiro acabou destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme determina a legislação federal.

De acordo com as regras oficiais, todo vencedor de sorteios da Caixa tem até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio, para sacar o prêmio. Passado esse período, o valor prescreve automaticamente e não pode mais ser retirado pelo apostador.

Nesse caso específico, o prêmio correspondia a uma das cotas de um bolão registrado em Osasco, em São Paulo. O valor exato era de R$ 1.418.495,90, mas o prazo para saque expirou em 1º de abril de 2025, sem que o ganhador se apresentasse.

Conforme a legislação em vigor, os valores não resgatados dentro do prazo são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fies, programa que financia cursos de ensino superior para estudantes de baixa renda. A regra vale para todas as loterias administradas pela Caixa.

O prêmio total da Mega da Virada 2024 foi de R$ 635 milhões, dividido entre oito apostas vencedoras, sendo cinco delas bolões. Casos de prêmios não sacados não são incomuns e se repetem todos os anos em diferentes modalidades de loteria.

A Caixa orienta que prêmios de menor valor podem ser retirados em casas lotéricas, enquanto valores mais altos exigem saque em agências do banco, mediante apresentação de documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original.

Especialistas alertam que conferir prazos e guardar o comprovante da aposta são cuidados essenciais para evitar a perda do prêmio, especialmente em sorteios de grande valor, como a Mega da Virada.

