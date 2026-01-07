Governo libera benefício de desconto na conta de luz que beneficia milhares de brasileiros

Medida já está em vigor, reduz o valor da fatura mensal e atende famílias que não se enquadram em programas de gratuidade

Gabriel Yuri Souto - 07 de janeiro de 2026

Novo desconto social já começou a valer e reduz a conta de luz de milhões de famílias (Imagem: Ilustração)

A conta de luz continua pesando no bolso de milhões de brasileiros, mas uma mudança recente promete aliviar parte desse custo para quem sente o impacto todo mês.

Um novo benefício passou a valer em todo o país e já começou a reduzir o valor cobrado na fatura de energia elétrica.

O chamado desconto social na conta de luz entrou em vigor neste mês e deve beneficiar milhares de famílias brasileiras. A medida garante uma redução de até 11,8% na tarifa de energia elétrica, conforme o perfil do consumidor e o consumo mensal registrado.

Diferente de programas que oferecem gratuidade total, o novo desconto foi criado justamente para atender famílias que ficam fora dos critérios do programa Luz do Povo, mas ainda enfrentam dificuldades para arcar com os custos da energia elétrica.

Segundo o Governo Federal, cerca de sete milhões de famílias podem ser alcançadas pela nova política.

O benefício é destinado a consumidores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que tenham renda mensal per capita entre meio e um salário mínimo.

Como solicitar o beneficio

Para ter direito ao desconto, o consumo de energia deve ser de até 120 kWh por mês. Dentro desse limite, a redução pode chegar a aproximadamente 11,8% e é aplicada automaticamente para quem está com o cadastro atualizado, sem necessidade de solicitação junto à concessionária.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a medida amplia a proteção às famílias brasileiras e garante um alívio imediato no orçamento doméstico. Segundo ele, o benefício também reforça a inclusão energética e o acesso a um serviço essencial.

Desde julho de 2025, outras iniciativas do Governo Federal já vinham ampliando o acesso à energia elétrica, garantindo gratuidade de até 80 kWh mensais para famílias de baixa renda.

O programa abrange pessoas inscritas no CadÚnico, incluindo idosos, povos indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência atendidas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além disso, com o novo desconto social, a expectativa é alcançar um público maior, reduzindo o impacto da conta de luz e ampliando o alcance das políticas públicas voltadas à proteção social e à dignidade das famílias brasileiras.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!