Marginal Botafogo e Avenida Anhanguera são interditadas após fortes chuvas em Goiânia

Motoristas se assustaram com o volume de água, que logo cobriu as ruas e formou alagamentos

Marginal Botafogo e Avenida Anhanguera ficaram encobridas pela água após as fortes chuvas.
Marginal Botafogo e Avenida Anhanguera ficaram encobridas pela água. (Foto: Reprodução/@agt.goiania)

Em uma sequência de dias chuvosos, Goiânia enfrentou mais um temporal nesta quarta-feira (07). O nível de precipitação assustou moradores e fez algumas vias serem interditadas, incluindo a Marginal Botafogo e a Avenida Anhanguera.

Imagens feitas por motoristas mostram que a água acumulada chegou a encobrir parte das faixas de rolamento. Em alguns trechos, a pista ficou totalmente bloqueada, e agentes de trânsito orientaram os condutores a darem meia-volta.

A Defesa Civil emitiu seis alertas de tempestades, abrangendo diferentes regiões da capital. Os avisos apontavam o risco de alagamento.

Segundo a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), o acesso à Marginal Botafogo foi temporariamente interditado na altura da Avenida Independência, aproximadamente às 17h.

A entrada para a Marginal, na altura da Avenida 2ª Radial, também ficou bloqueada. Da mesma forma, sofreram interdição a Avenida 87, Avenida Anhanguera na altura do Lago das Rosas, e Avenida T-63.

A Defesa Civil orienta que os motoristas e pedestres evitem locais de maior risco e tenham atenção redobrada durante as chuvas. Em caso de emergências, é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa pelo 199.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

