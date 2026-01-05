Moradores de Goiânia são surpreendidos com quase 10 alertas severos de tempestades no mesmo dia

Cada mensagem da Defesa Civil mencionava setores diferentes da capital

Natália Sezil - 05 de janeiro de 2026

Tempestade em Goiânia (Foto: Reprodução)

Moradores de Goiânia não conseguiram escapar das tempestades nesta segunda-feira (05). Muito pelo contrário: muitos se assustaram com a quantidade de alertas enviados pela Defesa Civil ao longo do dia.

Um leitor do Portal 6 relatou à reportagem que, em um intervalo de poucas horas, contabilizou nove notificações do órgão. Todas possuíam mensagens parecidas, pedindo que a população evitasse riscos.

Tratavam-se de alertas severos. Na maioria deles, a Defesa Civil emitiu: “Alerta em Goiânia de risco alto de alagamentos. Evite riscos. Não transite em área alagada”.

Diversos bairros foram contemplados. Os primeiros foram o Cidade Jardim e o Setor Sudoeste. Depois, Campinas, Vila Santa Helena e região, assim como a Vila Mauá.

Aproximadamente às 17h, os alertas disseram que o cruzamento entre a Marginal Botafogo e a Avenida Jamel Cecílio estava interditado.

Os avisos continuaram: Jardim Presidente e Setor Garavelo, Bairro Eldorado e região, assim como Conjunto Vera Cruz e Setor Maysa. Por fim, foram incluídos a Vila Mutirão, o Residencial Solar Ville, o Jardim Curitiba e o Parque Tremendão.

Segundo medições do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a capital registrou 251,6 mm de chuva entre às 14h e às 17h13.

A região mais afetada foi a Oeste, com 83,2 mm. Em seguida, a Sudoeste, com 47,2 mm. A região Sul aparece na sequência, com 44,4 mm de precipitação.

A lista continua com as regiões Norte (37,8), Noroeste (23,8), Central (9,4) e Leste (5,8). O Terminal Praça da Bíblia chegou a alagar.

Alerta severo ou extremo?

Em meio à alta quantidade de avisos, a Prefeitura de Goiânia se manifestou para explicar a diferença entre os alertas severo e extremo, ambos enviados à população durante o período chuvoso.

O alerta severo tem caráter preventivo, com sinal de notificação. Já o alerta extremo, o sinal sonoro mais intenso, é emitido quando há risco iminente à segurança das pessoas.

O coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Robledo Mendonça, explica: o primeiro é ativado quando cai “cerca de 10 mm em dez minutos, indicando precipitação de moderada a forte intensidade”.

Já o segundo é o nível mais alto, “como em casos de transbordamento de córregos, alagamentos intensos ou enxurradas que possam comprometer a integridade física dos moradores”, exemplifica.

Em caso de emergências, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193, e a Defesa Civil, pelo 199.

