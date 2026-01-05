Moradores de Goiânia são surpreendidos com quase 10 alertas severos de tempestades no mesmo dia
Cada mensagem da Defesa Civil mencionava setores diferentes da capital
Moradores de Goiânia não conseguiram escapar das tempestades nesta segunda-feira (05). Muito pelo contrário: muitos se assustaram com a quantidade de alertas enviados pela Defesa Civil ao longo do dia.
Um leitor do Portal 6 relatou à reportagem que, em um intervalo de poucas horas, contabilizou nove notificações do órgão. Todas possuíam mensagens parecidas, pedindo que a população evitasse riscos.
Tratavam-se de alertas severos. Na maioria deles, a Defesa Civil emitiu: “Alerta em Goiânia de risco alto de alagamentos. Evite riscos. Não transite em área alagada”.
- Márcio Corrêa anuncia reforço de equipes para melhorar a iluminação pública em Anápolis
- Dinossauros tomam conta de Goiânia em experiência imersiva durante as férias escolares
- Descoberta brasileira: Anvisa autoriza estudo clínico com polilaminina, substância para regeneração da medula de pessoas com paralisia
Diversos bairros foram contemplados. Os primeiros foram o Cidade Jardim e o Setor Sudoeste. Depois, Campinas, Vila Santa Helena e região, assim como a Vila Mauá.
Aproximadamente às 17h, os alertas disseram que o cruzamento entre a Marginal Botafogo e a Avenida Jamel Cecílio estava interditado.
Os avisos continuaram: Jardim Presidente e Setor Garavelo, Bairro Eldorado e região, assim como Conjunto Vera Cruz e Setor Maysa. Por fim, foram incluídos a Vila Mutirão, o Residencial Solar Ville, o Jardim Curitiba e o Parque Tremendão.
Segundo medições do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a capital registrou 251,6 mm de chuva entre às 14h e às 17h13.
A região mais afetada foi a Oeste, com 83,2 mm. Em seguida, a Sudoeste, com 47,2 mm. A região Sul aparece na sequência, com 44,4 mm de precipitação.
A lista continua com as regiões Norte (37,8), Noroeste (23,8), Central (9,4) e Leste (5,8). O Terminal Praça da Bíblia chegou a alagar.
Alerta severo ou extremo?
Em meio à alta quantidade de avisos, a Prefeitura de Goiânia se manifestou para explicar a diferença entre os alertas severo e extremo, ambos enviados à população durante o período chuvoso.
O alerta severo tem caráter preventivo, com sinal de notificação. Já o alerta extremo, o sinal sonoro mais intenso, é emitido quando há risco iminente à segurança das pessoas.
O coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Robledo Mendonça, explica: o primeiro é ativado quando cai “cerca de 10 mm em dez minutos, indicando precipitação de moderada a forte intensidade”.
Já o segundo é o nível mais alto, “como em casos de transbordamento de córregos, alagamentos intensos ou enxurradas que possam comprometer a integridade física dos moradores”, exemplifica.
Em caso de emergências, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193, e a Defesa Civil, pelo 199.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!