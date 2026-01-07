Motorista ameaça jogar ônibus de ponte e matar “pelo menos uns 50” em Goiânia

Samuel Leão - 07 de janeiro de 2026

Caso aconteceu em ônibus de Goiânia. (Foto: Reprodução/Divulgação)

Um motorista do transporte coletivo de Goiânia, responsável pela linha 113, perdeu totalmente o controle durante uma discussão com uma passageira e ameaçou jogar o ônibus de uma ponte e matar “pelo menos uns 50”. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (06).

Um vídeo registrou o momento que uma senhora conversa com o profissional, até que ele responde: “A senhora manda lá na casa da senhora, aqui no meu carro sou eu”.

“Você falou que é sua última corrida, você vai para onde, vai morrer?”, indaga a passageira, que se surpreende com a resposta: “Se eu for morrer eu levo a senhora junto, jogo o carro ali da ponte e mato pelo menos uns 50”, ameaça o motorista.

Outros passageiros se assustam e passam a interferir na conversa, tentando acalmar o motorista e apaziguar os ânimos. Apesar disso, o condutor ainda diz: “Moço, eu rumo nessa árvore aí se eu quiser”.

A linha em que o veículo trafegava faz o trecho entre Goianira e o Setor Novo Mundo. O Portal 6 entrou em contato com a Viação Reunidas, empresa responsável pelo ônibus, e solicitou um posicionamento acerca do ocorrida.

Confira, a seguir, a nota emitida:

A Viação Reunidas informa que tomou conhecimento de uma denúncia relacionada à conduta de um motorista durante a operação de uma de suas linhas, ocorrida na manhã do dia 06 de janeiro de 2026.

A empresa esclarece que o fato está sendo rigorosamente apurado, por meio de seus procedimentos internos de averiguação, em conformidade com os protocolos de segurança, normas de conduta e legislação aplicável. Todas as circunstâncias do ocorrido estão sendo analisadas de forma técnica e responsável.

A Viação Reunidas reafirma seu compromisso com a segurança, o respeito aos usuários e a qualidade do serviço prestado, destacando que não compactua com qualquer conduta que possa colocar em risco passageiros, colaboradores ou a regularidade da operação. Caso sejam constatadas irregularidades, as medidas cabíveis serão adotadas, nos termos da legislação vigente e das normas internas da empresa.

