Pais e responsáveis não precisam comprar materiais escolares para alunos da rede municipal de Anápolis, informa Prefeitura

Semed fará a distribuição de kits e uniformes para os estudantes, gratuitamente

Paulo Roberto Belém - 07 de janeiro de 2026

Alunos da rede municipal de educação de Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

Pais e responsáveis de crianças matriculadas na rede municipal de ensino, em Anápolis, enviaram ao Portal 6 prints do que seriam pedidos de compra de materiais escolares. As solicitações, no entanto, são contrárias às recomendações dadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), que alegou que todos os itens seriam entregues de forma gratuita.

Um dos prints enviados à reportagem, referente a alunos que cursam do 1º ao 5º ano, consta pedidos de dois tipos de papel, pasta e cadernos de modelo específico.

Já em uma segunda listagem enviada aos pais e responsáveis de crianças atendidas pelo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), a requisição é mais extensa, com 21 itens no total, incluindo papéis de vários tipos e materiais para atividades lúdicas.

Diante da situação, o Portal 6 entrou em contato com a Administração Municipal para identificar se a cobrança é, de fato, válida. Em resposta, a Semed negou. Segundo a Prefeitura de Anápolis, os alunos vão receber os kits de materiais e os uniformes gratuitamente.

“Posteriormente, se houver novas orientações, será divulgado diretamente pela Secretaria Municipal de Educação, tanto para as escolas quanto para os pais e responsáveis”, salientaram.

O Executivo ainda informou que a Semed está em contato com as escolas, inclusive, para pedir que as listas não sejam enviadas.

