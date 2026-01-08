Adolescente tramou morte de pai e tio que tentavam tirá-lo do tráfico no ES

Adolescente monitorou chegada do pai e do tio na boca e lamentou quando só um deles morreu, segundo a polícia

Folhapress - 08 de janeiro de 2026

Armas e drogas foram apreendidas durante prisão de indiciados por morte de homem em Viana (ES). (Foto: Polícia Civil do Espírito Santo)

Um adolescente foi apreendido e outras sete pessoas foram presas por suspeita de atirar contra dois homens que pagavam uma dívida de tráfico para tirar dois garotos das drogas em Viana (ES).

Vítimas eram o tio dos adolescentes, que morreu ao ser baleado, e o pai dos garotos, que sobreviveu. O crime aconteceu em 26 de agosto, mas o inquérito da Polícia Civil foi encerrado nesta semana.

Os homens foram até uma boca de fumo da cidade para tentar levar os garotos, de 13 e 15 anos, para casa. Só o mais novo aceitou ir para casa, enquanto o mais velho disse que iria depois, segundo a polícia.

O adolescente de 15 anos pediu abrigo aos traficantes e, neste momento, o crime teria começado a ser tramado. O pai e o tio do adolescente tentaram falar com o garoto por telefone, mas um traficante atendeu e falou que eles precisariam pagar uma dívida de R$ 2 mil. Os dois voltaram ao local, mas foram vítimas de uma emboscada.

Quando o tio e o pai do garoto chegam à boca de fumo novamente, eles foram recebidos a tiros. Três traficantes aguardavam por eles em um terreno baldio próximo.

O tio do menino morreu antes de receber atendimento médico, mas o pai sobreviveu e ajudou a polícia a solucionar o crime. “O pai disse que sabe o que é o mundo da criminalidade e que não queria isso para os filhos. Que por algum tempo ele estava tentando convencer os garotos a abandonar”, afirmou a delegada Suzana Garcia, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Viana.

Adolescente monitorou chegada do pai e do tio na boca e lamentou quando só um deles morreu, segundo a polícia. “Quando eles percebem que só um tinha morrido, o adolescente questiona: ‘Como vocês conseguiram errar?’.”, disse a delegada.

Intervenção dos parentes no esquema do tráfico local foi o que motivou o assassinato, segundo a delegada. Os dois adolescentes passaram cerca de dois meses atuando na distribuição de maconha antes da intervenção familiar.

“Como esse pai interveio para tirar o filho do ambiente criminoso em que ele estava inserido, esses traficantes quiseram apresentar uma resposta, atentando contra a vida do pai e do tio”, diz a delegada Suzana Garcia.

Entre os sete presos estão os três atiradores, uma pessoa que deu armas e ajudou com a fuga e outros três articuladores do crime. O UOL não conseguiu o contato das defesas deles até o momento.

O adolescente de 15 anos foi apreendido e a situação do irmão dele está sob sigilo, já que ele ainda não atingiu a maioridade. O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar e pela Vara da Infância e Juventude.