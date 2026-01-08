Anápolis está com inscrições abertas para curso gratuito de francês; veja como participar

Formação é oferecida pela Prefeitura e as vagas são limitadas

Aulas serão semanais. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Aos moradores de Anápolis adeptos à língua do país da Torre Eiffel, sabendo apenas expressões como “Bom Jour”, “Bon Après-Midi”, “Bonne Nuit” e “Merci Beaucoup”, inscrições para um curso gratuito de francês estão abertas.

A formação é oferecida pela Administração Municipal e será gerida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Já os encontros serão na Biblioteca Municipal Zeca Batista, localizada na Praça Americano do Brasil, no Setor Central.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, diretamente no local das aulas.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 15 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço no momento da inscrição.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa é voltada à comunidade anapolina e tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino de idiomas, além de fortalecer ações culturais e educativas no município.

Método

O curso será ofertado em duas turmas presenciais, com aulas semanais. A turma iniciante A1.1 terá aulas às segundas-feiras, das 13h às 14h, com início no dia 23 de fevereiro.

Já a turma de francês intermediário A2.2 terá aulas às quartas-feiras, das 15h às 16h, com início no dia 25 de fevereiro.

Ao todo, são 20 vagas por turma e as inscrições serão encerradas assim que as vagas forem preenchidas.

No foco do curso, o ensino das noções básicas e intermediárias da língua francesa, além de aspectos culturais ligados à francofonia.

A proposta é oferecer aos participantes uma experiência de aprendizado acessível, contribuindo para a ampliação do repertório cultural, educacional e profissional dos alunos, divulgou o Executivo.

