Anvisa retira molho de tomate após encontrar pedaços de vidro lote vendido no Brasil

Produto importado teve venda e consumo suspensos após alerta internacional apontar risco à saúde dos consumidores

Gabriel Yuri Souto - 08 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Quem costuma confiar em produtos industrializados pode não imaginar o risco por trás de uma simples lata de molho de tomate.

Nesta semana, um alerta internacional levou autoridades brasileiras a agir rapidamente.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento imediato de um lote de molho de tomate importado, após a confirmação da presença de fragmentos de vidro no alimento. A medida vale para todo o território nacional.

O produto afetado é a Passata de Pomodoro Di Puglia, da marca Mastromauro Granoro. Segundo a Anvisa, o lote LM283 teve a comercialização, distribuição, importação, divulgação e consumo suspensos de forma preventiva.

O alerta chegou ao Brasil por meio do Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações (RASFF), mecanismo internacional usado para comunicar riscos graves à saúde em alimentos que circulam entre países. A notificação indicou a contaminação física do produto com pedaços de vidro, o que pode causar cortes internos, engasgamento e outras complicações graves.

A Anvisa orienta que consumidores que tenham o produto em casa não o utilizem. A recomendação é entrar em contato com o estabelecimento onde a compra foi feita ou com o fabricante para orientações sobre devolução.

Além do molho de tomate, o mesmo comunicado da agência também cita o recolhimento de suplementos alimentares que apresentaram ingredientes não autorizados e irregularidades sanitárias, reforçando o alerta sobre a importância de verificar rótulos, lotes e procedência dos produtos.

