Anvisa suspende venda de fórmula infantil por risco de contaminação por toxina
Medida preventiva atinge lotes específicos de fórmulas da Nestlé após identificação de toxina bacteriana e envolve recolhimento voluntário no Brasil e no exterior.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso de alguns lotes de fórmulas infantis após a identificação de risco de contaminação por toxina bacteriana.
A decisão, formalizada na Resolução nº 32/2026, tem caráter preventivo e, por isso, foi adotada assim que o risco foi identificado. Além disso, segundo a Anvisa, o fabricante já iniciou o recolhimento voluntário dos produtos no Brasil e em outros países.
Logo, a medida envolve fórmulas infantis fabricadas pela Nestlé Brasil Ltda. No entanto, a suspensão se aplica exclusivamente a lotes específicos, que podem ser identificados pelo número impresso no rótulo das embalagens.
Produtos e lotes afetados
Nestogeno 0–6 meses (800 g)
- Lotes: 5341046041, 5342046041, 5343046041, 5344046041
- Validade: 01/03/2027
Nan Supreme Pro 0–6 meses (400 g)
- Lotes: 5321046041, 5321046043
- Validade: 01/08/2027
Nan Supreme Pro 0–6 meses (800 g)
- Lotes: 5319046041, 5320046041, 5321046041
- Validade: 01/08/2027
Nan Supreme Pro 6–12 meses (800 g)
- Lotes: 5324046041, 5325046041, 5326046041
- Validade: 01/08/2027
Nanlac Supreme Pro 1–3 anos (800 g)
- Lotes: 5301046041, 5302046041, 5338046041, 5339046041, 5340046041
- Validades: 01/10/2026 e 01/12/2026
Nanlac Comfor 1–3 anos (800 g)
- Lotes: 5327046041, 5327046043, 5328046041, 5336046041, 5337046041, 5338046041
- Validades: 01/11/2026 e 01/12/2026
Nanlac Comfor 1–3 anos (1,6 kg)
- Lotes: 53360460V4, 53370460V1, 53380460V1, 53390460V1, 53390460V2, 53430460V2
- Validade: 01/11/2026
Nan Science Pro Sensitive (800 g)
- Lote: 5323046041
- Validade: 01/08/2027
Alfamino (400 g)
- Lotes: 51060017Y1, 51540017Y1, 52720017Y2
- Validades: 16/04/2027, 03/06/2027 e 29/09/2027
Motivo da suspensão
De acordo com a Anvisa, há risco de presença de cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus.
Por esse motivo, o consumo de alimentos contaminados pode provocar vômitos persistentes, diarreia e letargia, caracterizada por sonolência excessiva, lentidão de movimentos e dificuldade de reação.
Durante a apuração, foi identificado que a toxina estava presente em um ingrediente fornecido por um fornecedor global de óleos terceirizados.
Além disso, esse ingrediente, por sua vez, era utilizado em uma fábrica localizada na Holanda. Diante desse cenário, a empresa indicou a necessidade de um recolhimento em escala global.
Por fim, a Anvisa orienta que pais e responsáveis verifiquem atentamente o número do lote no rótulo das fórmulas infantis. Caso o produto pertença a um dos lotes listados, ele não deve ser utilizado nem oferecido para consumo.
Além disso, se houver ingestão do produto e surgimento de sintomas compatíveis, a recomendação é procurar atendimento médico imediato e informar qual alimento foi consumido, apresentando a embalagem ou uma amostra, se possível.
Para orientações sobre trocas ou devoluções, o consumidor deve entrar em contato diretamente com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Nestlé, conforme indicado na embalagem.
