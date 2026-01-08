Anvisa suspende venda de fórmula infantil por risco de contaminação por toxina

Medida preventiva atinge lotes específicos de fórmulas da Nestlé após identificação de toxina bacteriana e envolve recolhimento voluntário no Brasil e no exterior.

Pedro Ribeiro - 08 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso de alguns lotes de fórmulas infantis após a identificação de risco de contaminação por toxina bacteriana.

A decisão, formalizada na Resolução nº 32/2026, tem caráter preventivo e, por isso, foi adotada assim que o risco foi identificado. Além disso, segundo a Anvisa, o fabricante já iniciou o recolhimento voluntário dos produtos no Brasil e em outros países.

Logo, a medida envolve fórmulas infantis fabricadas pela Nestlé Brasil Ltda. No entanto, a suspensão se aplica exclusivamente a lotes específicos, que podem ser identificados pelo número impresso no rótulo das embalagens.

Produtos e lotes afetados

Nestogeno 0–6 meses (800 g)

Lotes: 5341046041, 5342046041, 5343046041, 5344046041

5341046041, 5342046041, 5343046041, 5344046041 Validade: 01/03/2027

Nan Supreme Pro 0–6 meses (400 g)

Lotes: 5321046041, 5321046043

5321046041, 5321046043 Validade: 01/08/2027

Nan Supreme Pro 0–6 meses (800 g)

Lotes: 5319046041, 5320046041, 5321046041

5319046041, 5320046041, 5321046041 Validade: 01/08/2027

Nan Supreme Pro 6–12 meses (800 g)

Lotes: 5324046041, 5325046041, 5326046041

5324046041, 5325046041, 5326046041 Validade: 01/08/2027

Nanlac Supreme Pro 1–3 anos (800 g)

Lotes: 5301046041, 5302046041, 5338046041, 5339046041, 5340046041

5301046041, 5302046041, 5338046041, 5339046041, 5340046041 Validades: 01/10/2026 e 01/12/2026

Nanlac Comfor 1–3 anos (800 g)

Lotes: 5327046041, 5327046043, 5328046041, 5336046041, 5337046041, 5338046041

5327046041, 5327046043, 5328046041, 5336046041, 5337046041, 5338046041 Validades: 01/11/2026 e 01/12/2026

Nanlac Comfor 1–3 anos (1,6 kg)

Lotes: 53360460V4, 53370460V1, 53380460V1, 53390460V1, 53390460V2, 53430460V2

53360460V4, 53370460V1, 53380460V1, 53390460V1, 53390460V2, 53430460V2 Validade: 01/11/2026

Nan Science Pro Sensitive (800 g)

Lote: 5323046041

5323046041 Validade: 01/08/2027

Alfamino (400 g)

Lotes: 51060017Y1, 51540017Y1, 52720017Y2

51060017Y1, 51540017Y1, 52720017Y2 Validades: 16/04/2027, 03/06/2027 e 29/09/2027

Motivo da suspensão

De acordo com a Anvisa, há risco de presença de cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus.

Por esse motivo, o consumo de alimentos contaminados pode provocar vômitos persistentes, diarreia e letargia, caracterizada por sonolência excessiva, lentidão de movimentos e dificuldade de reação.

Durante a apuração, foi identificado que a toxina estava presente em um ingrediente fornecido por um fornecedor global de óleos terceirizados.

Além disso, esse ingrediente, por sua vez, era utilizado em uma fábrica localizada na Holanda. Diante desse cenário, a empresa indicou a necessidade de um recolhimento em escala global.

Por fim, a Anvisa orienta que pais e responsáveis verifiquem atentamente o número do lote no rótulo das fórmulas infantis. Caso o produto pertença a um dos lotes listados, ele não deve ser utilizado nem oferecido para consumo.

Além disso, se houver ingestão do produto e surgimento de sintomas compatíveis, a recomendação é procurar atendimento médico imediato e informar qual alimento foi consumido, apresentando a embalagem ou uma amostra, se possível.

Para orientações sobre trocas ou devoluções, o consumidor deve entrar em contato diretamente com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Nestlé, conforme indicado na embalagem.

