Destino de férias perfeito: o “Caribe Brasileiro” fica no Rio de Janeiro e surpreende turistas com mar azul intenso e praias espetaculares

Fenômeno natural raro transforma a cor da água e coloca Cabo Frio entre os destinos mais desejados do litoral brasileiro

Isabella Valverde - 08 de janeiro de 2026

Cabo Frio – RJ. (Foto: Reprodução/Carlos Erbs/MTur)

Quem visita Cabo Frio pela primeira vez costuma se surpreender com a coloração do mar. O tom azul intenso contrasta com a areia extremamente branca e cria um visual que foge do padrão comum do litoral brasileiro, levando muitos turistas a compararem a cidade a destinos caribenhos.

A explicação para esse cenário está na ressurgência oceânica, fenômeno natural que ocorre na região e faz com que águas profundas e frias subam à superfície.

Esse processo aumenta a transparência do mar e intensifica os tons azulados, além de influenciar diretamente a temperatura da água, que costuma ser mais fria mesmo nos dias de calor intenso.

Outro fator que contribui para o visual marcante é a composição da areia. Rica em quartzo, ela reflete mais luz solar, criando um contraste ainda maior com o azul do oceano.

A combinação desses elementos naturais faz de Cabo Frio um dos poucos destinos do país com características semelhantes às encontradas no Caribe.

A Praia do Forte é o principal cartão-postal da cidade e concentra grande parte do movimento turístico.

Com extensa faixa de areia clara e mar aberto, o local abriga também o Forte São Mateus, construção histórica do período colonial que reforça a importância da cidade desde o século XVII.

Além da Praia do Forte, outros pontos ajudam a consolidar a fama do destino. A Ilha do Japonês atrai visitantes em busca de águas calmas, enquanto a Praia do Peró recebeu a certificação internacional Bandeira Azul, reconhecimento concedido a praias com altos padrões de qualidade ambiental e infraestrutura.

Cabo Frio também se destaca por oferecer boa estrutura urbana durante todo o ano, sem depender exclusivamente da alta temporada.

Hotéis, restaurantes, comércio e serviços funcionam de forma contínua, o que torna a cidade uma base estratégica para quem deseja conhecer outros destinos da Região dos Lagos, como Arraial do Cabo e Búzios.

Localizada a cerca de 150 quilômetros da capital fluminense, a cidade combina beleza natural, história e fácil acesso. Por isso, deixou de ser apenas um destino regional e passou a figurar entre os locais mais procurados por quem busca mar azul intenso sem sair do Brasil.

