Familiares se despedem de Maria Celina Chein, idosa atropelada durante assalto violento em Goiânia

Idosa teve procedimento de morte encefálica iniciado pelo HUGO, após dar entrada na unidade com quadro gravíssimo

Samuel Leão - 08 de janeiro de 2026

Foto da idosa foi publicada pelo sobrinho, juntamente com homenagem. (Foto: Reprodução)

Maria Celina Chein, idosa de 82 anos, vítima de uma tentativa bárbara de latrocínio na Avenida T-9, em Goiânia, na última terça-feira (06), recebeu mensagens de familiares nas redes sociais que já dão o tom de um adeus precoce e doloroso.

Apesar de o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) não fornecer detalhes específicos sobre o estado de saúde da paciente — informando apenas que os dados estão sob sigilo e só podem ser liberados para familiares ou responsáveis legais —, o cenário é de luto.

O Portal 6 apurou que a idosa teria passado por um protocolo de morte encefálica. A informação, embora não confirmada oficialmente pela unidade de saúde devido à política de privacidade, é reforçada por publicações de parentes próximos, que utilizaram as redes para mensagens em tom de despedida.

“As raízes de amor e bondade que a senhora plantou no meu coração nunca diminuíram ou pararam de crescer”, “Te amo! E sou imensamente grata por cada momento que estive ao seu lado”, escreveu uma sobrinha.

“Quantas lembranças boas e tenras tenho da senhora. Hoje meu coração lamenta sua partida, mas com a certeza de que será recebida pelos braços do Pai. Descanse em paz”, destacou outra familiar.

Por fim, uma outra parente escreveu em um story: “um dos seres humanos mais de luz deste mundo”.

Relembre

O crime, que chocou a capital goiana, ocorreu quando a idosa foi abordada por um criminoso que tentou levar seu veículo. Durante a ação, ela foi atropelada e arrastada pelo próprio carro na Avenida T-9, sofrendo ferimentos gravíssimos.

O autor do crime, um homem de 39 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) pouco tempo depois. A ficha criminal do indivíduo impressiona: ele possui mais de 10 passagens pela polícia, incluindo crimes como roubo, receptação e tráfico de drogas.

A brutalidade das imagens do ocorrido, que mostram a vítima sendo arrastada, gerou uma onda de revolta e pedidos por justiça em todo o estado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!