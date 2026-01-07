Idosa atropelada durante assalto na Avenida T-9 segue em estado gravíssimo no Hugo

Família foi informada que hospital pode iniciar protocolo de morte encefálica nas próximas horas

Isabella Valverde - 07 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela)

A idosa, de 83 anos, atropelada durante um assalto na Avenida T-9, em Goiânia, permanece internada em estado gravíssimo no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo). Segundo o Mais Goiás, a equipe médica avalia iniciar o protocolo de morte encefálica devido à gravidade do quadro clínico.

A vítima está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entubada e inconsciente desde a internação. Ela apresenta múltiplos ferimentos, com lesões severas na cabeça, causadas pelo impacto durante a ação criminosa.

Como reportado pelo Portal 6, a idosa foi atingida pelo próprio carro no momento em que o assaltante tentava fugir. O suspeito acelerou o veículo, passou por cima da vítima e a lançou contra o meio-fio, provocando um traumatismo craniano de grande intensidade.

A mulher foi socorrida em estado crítico e encaminhada imediatamente ao hospital, onde segue sob cuidados intensivos e sem resposta neurológica.

Após o crime, o suspeito, identificado como Marco Antônio Pereira, de 39 anos, foi localizado por equipes do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) nas proximidades do Parque Anhanguera. Ele desobedeceu a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade.

Durante a perseguição, o homem colidiu com diversos veículos antes de perder o controle da direção e bater novamente na Avenida T-9, onde foi abordado e preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito possui mais de dez passagens. Ele permanece à disposição da Justiça e deve responder por roubo e tentativa de homicídio em razão do atropelamento da vítima.

