Homem que arrastou idosa durante tentativa de latrocínio em Goiânia tem mais de 10 passagens

Vítima se encontra internada no HUGO em estado gravíssimo após agressões

Augusto Araújo - 07 de janeiro de 2026

Marco Antônio Pereira Costa foi preso após tentativa de latrocínio em Goiânia. (Foto:

Foi revelada a identidade do autor de uma tentativa de latrocínio contra uma idosa, de 82 anos, na Avenida T-9, em Goiânia.

Marco Pereira Costa, de 39 anos, possui mais de 10 passagens criminais, sendo sete por roubo, e utilizava tornozeleira eletrônica, segundo informações da Polícia Militar (PM).

Conforme é possível ver em imagens de câmeras de segurança, o indivíduo se posiciona ao lado do carro da vítima, na saída de um hipermercado da região.

Assim, que a idosa entra no veículo, o homem invade o automóvel. Em sequência, ele consegue empurrá-la para fora do carro, fazendo ela cair no asfalto.

Duas testemunhas ainda tentam parar o autor, mas ele arranca e foge do local. Contudo, a idosa ainda estava se apoiando no carro e foi arrastada por alguns metros.

A vítima caiu ao solo, sofrendo traumatismo craniano e diversas escoriações. Ela se encontra em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO).

Prisão

Depois da fuga, equipes policias localizaram Marco Antônio, dando ordem de parada. Porém, ele desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade.

Ele teria inclusive colidido com diversos veículos antes de perder o controle e, bater novamente na Avenida T-9. Assim, os militares pararão e o prenderam em flagrante.

As autoridades competentes irão investigar o caso, para apurar as circunstâncias do roubo, da agressão e do atropelamento.

HISTÓRICO VIOLENTO ‼️ Homem que arrastou idosa durante tentativa de latrocínio em Goiânia tem mais de 10 passagens Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/NX4fclIze3 — Portal 6 (@portal6noticias) January 7, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!