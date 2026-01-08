Justiça decide manter prisão de homem que atropelou idosa durante assalto em Goiânia

Marco Pereira Costa, que já possui extenso histórico criminal e utilizava tornozeleira eletrônica, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva

Samuel Leão - 08 de janeiro de 2026

A Justiça de Goiás decidiu manter atrás das grades o homem responsável pelo violento assalto que deixou uma idosa de 82 anos em estado vegetativo na Avenida T-9, em Goiânia. Durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (07), a prisão em flagrante de Marco Pereira Costa, de 39 anos, foi convertida em preventiva.

Ao proferir a decisão, o Judiciário destacou a periculosidade do investigado e a necessidade de garantir a ordem pública.

O magistrado considerou que há provas robustas da autoria e da gravidade do crime, além do risco real de reiteração criminosa, uma vez que o suspeito é reincidente e ignorou as medidas restritivas impostas anteriormente.

Marco Antônio, que já acumula mais de 10 passagens pela polícia — sendo a maioria por roubo de veículos —, estava no regime semiaberto e utilizava tornozeleira eletrônica no momento do crime. Ele havia deixado a unidade prisional há poucos dias, na última semana de 2025, mas voltou a agir de forma brutal.

Relembre

O episódio, que chocou a capital, foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o suspeito monitorando a vítima, Maria Celina Peixoto, enquanto ela saía de uma casa lotérica.

No momento em que a idosa entrava em seu carro, Marco Antônio invadiu o veículo pela porta do passageiro, armado com um garfo adaptado para ser utilizado como arma branca.

Após uma luta corporal, a idosa foi empurrada para fora do automóvel. Na tentativa de fuga, o criminoso acelerou o carro, passando por cima da vítima e a arrastando por alguns metros.

O veículo só parou após colidir com outros carros na contramão da Avenida T-9, momento em que o autor foi rendido por equipes do Giro.

Estado de saúde

A vítima segue internada em estado gravíssimo no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo). Segundo informações colhidas pela reportagem, o protocolo de morte encefálica foi iniciado pela equipe médica devido à ausência de resposta neurológica e à gravidade das lesões cranianas.

A unidade de saúde mantém o sigilo sobre detalhes específicos do quadro clínico. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil (PC), e Marco Antônio deve responder por tentativa de latrocínio e direção perigosa.

