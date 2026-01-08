Pesquisa indica que fruta comum auxilia no controle do açúcar no sangue

Resultados científicos apontam surpresas sobre uma fruta comum e uma condição global

Magno Oliver - 08 de janeiro de 2026

Uma pesquisa conduzida por cientistas brasileiros trouxe novas evidências sobre o papel de alimentos naturais no controle da glicose no sangue.

O estudo, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Araraquara (SP), identificou um composto presente no limão siciliano com potencial para auxiliar na regulação do açúcar no organismo.

Segundo os pesquisadores, a substância extraída da casca da fruta atua estimulando a produção de insulina, hormônio responsável por retirar a glicose da corrente sanguínea.

“Ele é capaz de aumentar a produção de insulina que, por sua vez, é capaz de remover a glicose do sangue, diminuindo os níveis de glicose sanguínea”, explicou Thaís Borges César, pesquisadora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp ao G1.

A investigação foi realizada em parceria com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Para concentrar o composto, os cientistas utilizaram a casca do limão siciliano, parte que apresenta maior quantidade da substância ativa.

O material foi transformado em pó e encapsulado, permitindo testes controlados sobre seus efeitos no organismo. De acordo com Thaís, apesar de o suplemento apresentar uma concentração maior do composto, o consumo frequente da fruta também pode trazer benefícios ao longo do tempo.

“Se a gente incorporar o uso dessa fruta na nossa alimentação, vai estar absorvendo essa substância. É claro que em concentração muito mais baixa do que a cápsula, o suplemento que nós demos aos pacientes, mas ao longo do tempo, isso vai ter um efeito na nossa saúde”, afirmou.

Os pesquisadores ressaltam que o limão siciliano não substitui tratamentos médicos, mas pode atuar como aliado dentro de uma alimentação equilibrada.

A descoberta reforça o interesse científico por alimentos funcionais e abre caminho para novas pesquisas sobre o uso de compostos naturais no auxílio ao controle da glicose e à saúde metabólica.

