Reta final para inscrições em processo seletivo com 243 vagas e salários de mais de R$ 4,5 mil em Goiás

Seleção acontece em uma única etapa, com oportunidades para diferentes áreas profissionais

Natália Sezil - 08 de janeiro de 2026

Processo seletivo está com inscrições abertas. (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Está na reta final o processo seletivo promovido pela Prefeitura de Abadia de Goiás, na região Metropolitana de Goiânia, para preenchimento de 243 vagas imediatas. Interessados têm apenas até esta sexta-feira (09) para se inscrever.

A seleção compreende cargos de níveis fundamental, médio e superior, com jornadas de 30 a 40h semanais e salários que variam de R$ 1.601,58 a R$ 4.580.

As inscrições são realizadas presencialmente na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Francisco Paiva da Silva, no Jardim Nova Abadia. O atendimento acontece das 08h às 11h, e das 13h às 16h.

Não há taxa, e os interessados podem se candidatar para mais de um cargo, desde que comprovem os devidos requisitos. Além das 243 vagas imediatas, há formação de cadastro de reserva. No total, o certame chega a 972 oportunidades.

As chances estão distribuídas entre as Secretarias de Saúde; Infraestrutura; Bem Estar Social e Habitação; e Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo.

A seleção acontece em uma única etapa: avaliação de títulos e experiência profissional. O cronograma prevê que o resultado final dos aprovados seja publicado no dia 23 de janeiro.

Confira os cargos disponíveis:

Ensino fundamental incompleto: auxiliar de serviços gerais (42 vagas), operador de máquinas pesadas (03), merendeira (15), motorista (13).

Ensino fundamental completo: pedreiro (06 vagas), porteiro (12).

Ensino médio completo: agente de apoio à inclusão (25 vagas), agente educativo (35).

Ensino superior: assistente social (01 vaga), fonoaudiólogo “TEA” (01), nutricionista (02), professor PII pedagogo (60), professor PII informática (04), professor PII intérprete (04), psicólogo (02), psicopedagogo (04), terapeuta ocupacional “ABA” (01).

Mais informações ficam disponíveis no site do processo seletivo, onde consta o edital.

