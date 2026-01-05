Abertas inscrições de processo seletivo em Goiás com mais de 900 vagas e salários de até R$ 4,5 mil

Cargos são para diferentes áreas de atuação e seleção será composta por uma única etapa

Gabriella Pinheiro - 05 de janeiro de 2026

Candidatos participando de processo seletivo. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições para um processo seletivo da Prefeitura de Abadia de Goiás, no Centro-Oeste do estado, com oportunidades para diferentes áreas de atuação.

Ao todo, estão sendo ofertadas 972 vagas, sendo 243 para início imediato e 729 para formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira (09), de forma presencial, na sede da Prefeitura Municipal de Abadia de Goiás. O atendimento ocorre das 08h às 11h e das 13h às 16h.

Há vagas para os cargos de agente de apoio à inclusão, agente educativo, assistente social, auxiliar de serviços gerais, fonoaudiólogo (TEA), merendeira, motorista, nutricionista, operador de máquinas pesadas, pedreiro, porteiro, professor PII pedagogo, professor PII de informática, professor PII intérprete, psicólogo, psicopedagogo e terapeuta ocupacional (ABA).

O processo seletivo será composto por uma única etapa, consistente na análise curricular, de caráter classificatório.

Os candidatos selecionados cumprirão jornadas de trabalho que variam entre 30 e 40 horas semanais, com remunerações que vão de R$ 1.601,58 a R$ 4.580, conforme o cargo.

Mais informações estão disponíveis no edital.

