Abertas inscrições de processo seletivo em Goiás com mais de 900 vagas e salários de até R$ 4,5 mil

Cargos são para diferentes áreas de atuação e seleção será composta por uma única etapa

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
processo seletivo inscrições
Candidatos participando de processo seletivo. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições para um processo seletivo da Prefeitura de Abadia de Goiás, no Centro-Oeste do estado, com oportunidades para diferentes áreas de atuação.

Ao todo, estão sendo ofertadas 972 vagas, sendo 243 para início imediato e 729 para formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira (09), de forma presencial, na sede da Prefeitura Municipal de Abadia de Goiás. O atendimento ocorre das 08h às 11h e das 13h às 16h.

Leia também

Há vagas para os cargos de agente de apoio à inclusão, agente educativo, assistente social, auxiliar de serviços gerais, fonoaudiólogo (TEA), merendeira, motorista, nutricionista, operador de máquinas pesadas, pedreiro, porteiro, professor PII pedagogo, professor PII de informática, professor PII intérprete, psicólogo, psicopedagogo e terapeuta ocupacional (ABA).

O processo seletivo será composto por uma única etapa, consistente na análise curricular, de caráter classificatório.

Os candidatos selecionados cumprirão jornadas de trabalho que variam entre 30 e 40 horas semanais, com remunerações que vão de R$ 1.601,58 a R$ 4.580, conforme o cargo.

Mais informações estão disponíveis no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias