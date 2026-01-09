A ave que tem as menores asas do mundo e é a única que não voa: ela se parece com um kiwi

Pedro Ribeiro - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Você sabia que existe um animal que desafia quase tudo o que sabemos sobre pássaros e que o nome kiwi se refere tanto a uma fruta quanto a uma criatura fascinante?

Pois é, a natureza guarda surpresas incríveis e essa ave é uma das mais curiosas do planeta.

Muita gente olha para ela e nem acredita que se trata de um pássaro, já que ela não possui as penas tradicionais e nem o comportamento que esperamos de um animal que voa.

Mas o que torna esse bicho tão especial a ponto de virar o símbolo de um país inteiro?

Um pássaro que não sai do chão

A característica mais impressionante dessa ave é que ela possui as menores asas do mundo em termos proporcionais.

Diferente de outras aves que não voam, como a avestruz, as asas do kiwi são quase invisíveis.

Elas são tão reduzidas e atrofiadas que ficam escondidas debaixo das penas.

Isso aconteceu porque, ao longo de milhões de anos, ele viveu em um ambiente sem grandes predadores terrestres na Nova Zelândia.

Sem precisar fugir pelo ar, o corpo se adaptou totalmente à vida no solo.

Mais parecido com um mamífero do que você imagina

O kiwi é único por diversos motivos físicos. Suas penas, por exemplo, não servem para o voo e se parecem muito com pelos, sendo macias ao toque.

Ele é um animal noturno e, por isso, desenvolveu sentidos diferentes da maioria das outras aves.

Outro ponto curioso é que seus orifícios nasais ficam bem na ponta do bico comprido.

Ele usa o olfato apurado para encontrar minhocas e insetos debaixo da terra, exatamente como alguns pequenos mamíferos fazem.

O que a biologia diz

Apesar de medir entre 25 e 55 centímetros e pesar de 1 a 4 quilos, esse animal é uma fortaleza.

O kiwi coloca um dos maiores ovos do mundo quando comparado ao tamanho do seu próprio corpo. É uma façanha biológica impressionante.

Além disso, ele é um sobrevivente de uma linhagem muito antiga, sendo o único representante vivo de sua família.

Infelizmente, hoje ele enfrenta perigos devido a predadores trazidos pelo homem, o que exige esforços constantes para sua preservação nas ilhas neozelandesas.

Um símbolo cultural de um povo

Para os moradores da Nova Zelândia, o kiwi é muito mais do que apenas uma curiosidade da fauna.

Ele é um símbolo nacional e cultural tão forte que os próprios habitantes do país são chamados por esse apelido carinhoso.

Encontrar um desses na natureza é um evento raro, já que eles vivem entre 20 e 40 anos e preferem a discrição da noite.

