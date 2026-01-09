Entenda por que homens com mais de 40 anos devem passar a consumir semente de abóbora

Rica em nutrientes essenciais, a semente de abóbora pode ajudar na saúde da próstata, do coração e no equilíbrio hormonal

Layne Brito - 09 de janeiro de 2026

(Foto:Reprodução/pexels)

Com o avanço da idade, o corpo masculino passa por mudanças naturais que exigem mais atenção à alimentação e aos hábitos de vida. A partir dos 40 anos, é comum que homens comecem a enfrentar alterações hormonais, redução da massa muscular, maior risco cardiovascular e, principalmente, cuidados redobrados com a saúde da próstata.

Nesse contexto, a semente de abóbora surge como um alimento simples, acessível e altamente benéfico.

As sementes de abóbora são ricas em zinco, mineral fundamental para a saúde masculina. O zinco tem papel direto na produção de testosterona, hormônio que tende a diminuir com o passar dos anos.

Além disso, esse nutriente é essencial para o bom funcionamento do sistema imunológico e para a saúde da próstata, ajudando a reduzir inflamações e o risco de problemas prostáticos comuns após os 40.

Outro ponto importante é a presença de fitoesteróis nas sementes de abóbora. Essas substâncias ajudam a equilibrar os níveis hormonais e estão associadas à redução do crescimento benigno da próstata, condição conhecida como hiperplasia prostática benigna, bastante frequente em homens mais velhos.

Dessa forma, o consumo regular pode contribuir para a prevenção de desconfortos urinários.

Além disso, a semente de abóbora é fonte de gorduras boas, como os ácidos graxos insaturados, que auxiliam na saúde do coração. A partir dos 40 anos, o risco de doenças cardiovasculares aumenta, e incluir alimentos que ajudam a controlar o colesterol e a inflamação é uma estratégia importante para manter a saúde em dia.

O alimento também contém magnésio, ferro e antioxidantes, que colaboram para a manutenção da energia, da saúde muscular e da qualidade do sono. Muitos homens nessa faixa etária relatam cansaço frequente e noites mal dormidas, e esses nutrientes podem ajudar a minimizar esses sintomas.

Versátil, a semente de abóbora pode ser consumida crua, torrada ou adicionada a saladas, iogurtes, vitaminas e pratos do dia a dia. Pequenas quantidades já são suficientes para aproveitar seus benefícios.

Assim, incluir esse alimento na rotina alimentar pode ser uma escolha simples, natural e eficaz para promover mais saúde e qualidade de vida após os 40 anos.

