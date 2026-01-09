Há 5 dias sem luz e água, moradores de fazenda em Goiás denunciam prejuízos e cobram respostas da Equatorial

Ao Portal 6, denunciante revelou que situação tem impactado diretamente a produção agrícola da propriedade

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Sem energia e sem água: moradores de fazenda em Itaguaru relatam prejuízos após cinco dias de apagão
Imagem mostram relógio de energia desligado e mão tocando em interruptor. (Foto: Reprodução)

Há pelo menos cinco dias, moradores de uma fazenda localizada no município de Itaguaru, em Goiás, lidam com falta de energia elétrica. A situação não apenas causa incômodo, como também tem impactado diretamente a produção agrícola da propriedade.

Ao Portal 6, um dos residentes relatou que já entrou em contato com a Equatorial Goiás em mais de uma ocasião e que, em resposta, foi informado de que um técnico seria enviado ao local — o que, até o momento, não ocorreu.

“Tem cinco dias que a Equatorial fala que vai mandar alguém para olhar, que vai mandar vir. Ontem mesmo ficamos aqui até quase 22h esperando que enviassem alguém, mas não mandaram”, afirmou.

Leia também

Em vídeos enviados à reportagem, o morador aparece tentando acender a luz ao pressionar o interruptor diversas vezes, porém a iluminação permanece apagada.

Segundo ele, a situação é agravada pela falta de água, já que o abastecimento da propriedade depende de poços artesianos, que necessitam de energia elétrica para o bombeamento.

Em outra gravação encaminhada à reportagem, o homem tenta abrir a torneira, mas nenhuma água sai. O denunciante afirma ainda que o mesmo cenário se repete em outras propriedades da região.

“Era para eu ter aplicado os defensivos nas hortaliças desde antes de ontem, mas não tem energia para fazer nada. A gente depende da energia para tirar água do poço e para fazer tudo”, relatou.

O Portal 6 procurou a Equatorial Goiás para obter um posicionamento sobre a falta de energia na propriedade, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias