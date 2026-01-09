Há 5 dias sem luz e água, moradores de fazenda em Goiás denunciam prejuízos e cobram respostas da Equatorial

Ao Portal 6, denunciante revelou que situação tem impactado diretamente a produção agrícola da propriedade

Gabriella Pinheiro - 09 de janeiro de 2026

Imagem mostram relógio de energia desligado e mão tocando em interruptor. (Foto: Reprodução)

Há pelo menos cinco dias, moradores de uma fazenda localizada no município de Itaguaru, em Goiás, lidam com falta de energia elétrica. A situação não apenas causa incômodo, como também tem impactado diretamente a produção agrícola da propriedade.

Ao Portal 6, um dos residentes relatou que já entrou em contato com a Equatorial Goiás em mais de uma ocasião e que, em resposta, foi informado de que um técnico seria enviado ao local — o que, até o momento, não ocorreu.

“Tem cinco dias que a Equatorial fala que vai mandar alguém para olhar, que vai mandar vir. Ontem mesmo ficamos aqui até quase 22h esperando que enviassem alguém, mas não mandaram”, afirmou.

Em vídeos enviados à reportagem, o morador aparece tentando acender a luz ao pressionar o interruptor diversas vezes, porém a iluminação permanece apagada.

Segundo ele, a situação é agravada pela falta de água, já que o abastecimento da propriedade depende de poços artesianos, que necessitam de energia elétrica para o bombeamento.

Em outra gravação encaminhada à reportagem, o homem tenta abrir a torneira, mas nenhuma água sai. O denunciante afirma ainda que o mesmo cenário se repete em outras propriedades da região.

“Era para eu ter aplicado os defensivos nas hortaliças desde antes de ontem, mas não tem energia para fazer nada. A gente depende da energia para tirar água do poço e para fazer tudo”, relatou.

O Portal 6 procurou a Equatorial Goiás para obter um posicionamento sobre a falta de energia na propriedade, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

PREJUÍZO 😕 Há 5 dias sem luz e água, moradores de fazenda em Goiás denunciam prejuízos e cobram respostas da Equatorial Leia: https://t.co/Sx0U1Xd1wM pic.twitter.com/dWN2RaCIjd — Portal 6 (@portal6noticias) January 9, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!