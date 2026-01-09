Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 13,5 milhões

Próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2958, será realizado neste sábado (10)

Augusto Araújo - 09 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.957 da Mega-Sena, realizado na última quinta-feira (08). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 13,5 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 19 – 28 – 36 – 37 – 48 – 52.

16 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 81.629,27 cada. 2.046 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.052,22.

Próxima oportunidade

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2958, será realizado neste sábado (10).

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 21h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

*Com informações da Agência Brasil

