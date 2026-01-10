Calor intenso deve marcar o final de semana em Goiás, alerta Cimehgo

Após trégua das chuvas, temperaturas sobem rapidamente e podem chegar a 36°C em algumas regiões

Isabella Valverde - 10 de janeiro de 2026

Com a onda de calor, é necessário redobrar os cuidados com a saúde. (Foto: Folhapress)

Se antes as chuvas intensas haviam dado uma aliviada nas temperaturas, agora o jogo virou. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) fez um alerta para os goianos: o final de semana deve ser marcado por calor intenso.

A chuva deu uma trégua em Goiás, mas isso fez com que as temperaturas se elevassem rapidamente. Por isso, é necessário redobrar os cuidados com a saúde e a hidratação.

Conforme boletim do Cimehgo, o sol deve brilhar com força no domingo (11) e o tempo ficará mais estável. Porém, o céu mais aberto fará com que venha o calor intenso e a sensação de abafamento.

Em Goiânia, a previsão é de sol e baixa possibilidade de pancadas de chuva. Mas os goianienses devem se preparar, pois a temperatura máxima pode chegar a 34°C, com umidade relativa do ar variando entre 40% e 95%.

Já em Anápolis, o termômetro deve registrar máxima de 30°C, com mínima de 19°C. Acompanhando a média estadual, o boletim indica redução significativa das precipitações, com previsão de apenas 2,0 mm.

O calor deve ser mais intenso nas regiões Norte e Oeste, que podem registrar até 36°C, sendo necessária atenção redobrada da população. Nesses locais, a previsão de chuva é de 5,0 mm.

Nos municípios da região Sudoeste de Goiás, os termômetros devem bater no máximo 34°C, podendo receber cerca de 3,0 mm de chuva.

No geral, em todas as regiões do estado, a previsão do Cimehgo para o domingo é de sol e possibilidade de pancadas de chuva isoladas, sem risco de tempestades.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!