Solução térmica simples para escapar do calor sem ar-condicionado, segundo os pedreiros

Técnica simples e barata ajuda a reduzir a temperatura dentro de casa, principalmente em imóveis com telhado exposto ao sol

Magno Oliver - 10 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Com o calor cada vez mais intenso, muitas famílias buscam alternativas para refrescar a casa sem depender do ar-condicionado, que eleva o consumo de energia.

Uma solução antiga, defendida por pedreiros experientes, tem ganhado destaque pela eficiência e baixo custo: pintar o telhado de branco.

A explicação é simples e baseada na física. Telhados escuros absorvem grande parte do calor do sol ao longo do dia, funcionando como uma espécie de “forno” sobre a residência.

Já a cor branca reflete a maior parte da radiação solar, reduzindo significativamente o aquecimento das telhas e, consequentemente, dos ambientes internos.

Segundo profissionais da construção civil, a diferença de temperatura pode ser sentida rapidamente, especialmente em casas com laje fina ou sem forro.

Em alguns casos, a redução térmica chega a vários graus, tornando os cômodos mais agradáveis mesmo nos horários mais quentes.

Outro ponto positivo é o custo acessível. A pintura pode ser feita com tinta acrílica branca própria para telhados ou com produtos térmicos refletivos, que aumentam ainda mais a eficiência.

Além de melhorar o conforto térmico, a técnica contribui para a durabilidade das telhas e pode reduzir o uso de ventiladores e aparelhos elétricos.

Para quem busca uma solução prática, barata e indicada por quem entende da obra, pintar o telhado de branco segue sendo uma das alternativas mais eficazes para driblar o calor sem ar-condicionado.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!