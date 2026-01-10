Um som misterioso intriga moradores desta cidade há 30 anos, mas não existe

Esse barulho não para, não tem uma origem visível e, o mais estranho de tudo, nem todos conseguem ouvi-lo

Pedro Ribeiro - 10 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um som misterioso é o centro de um dos maiores enigmas acústicos do mundo e acontece em uma pequena cidade chamada Taos, no Novo México.

Imagine viver em um lugar tranquilo e, de repente, começar a ouvir um ruído constante, parecido com um motor a diesel ligado à distância.

Há mais de três décadas, esse fenômeno desafia cientistas, engenheiros e curiosos que tentam encontrar uma resposta para algo que muitos juram ouvir, mas que os aparelhos de medição insistem em dizer que não existe.

O enigma que os aparelhos não conseguem captar

Tudo começou no início dos anos 90, quando os primeiros relatos de um som misterioso surgiram.

Em 1993, uma equipe de pesquisadores de laboratórios nacionais dos Estados Unidos decidiu investigar o caso a fundo.

Eles utilizaram equipamentos de última geração para monitorar vibrações no solo, atividade sísmica e campos eletromagnéticos.

Mesmo com 161 moradores afirmando que estavam ouvindo o ruído no exato momento dos testes, as máquinas não detectaram nada fora do comum.

Essa falha em medir o som criou uma frustração científica enorme, pois não havia prova física para a experiência sensorial de tantas pessoas.

Sintomas físicos e o impacto no cotidiano

Para quem convive com o ruído, ele é muito mais do que apenas um incômodo auditivo.

Muitos moradores relatam que o som misterioso vem acompanhado de dores de cabeça, náuseas, fadiga e até uma pressão estranha no peito e nos ouvidos.

O relato mais intrigante é que o som parece não diminuir mesmo quando a pessoa tapa os ouvidos, sugerindo que pode ser algo que o corpo sente e não apenas o que o ouvido capta.

Além disso, há registros de animais, como cães, que ficam agitados ou estranhos nos períodos em que os humanos dizem ouvir o zumbido, aumentando ainda mais o mistério sobre a sua origem.

Fenômenos semelhantes ao redor do globo

Embora Taos seja o caso mais emblemático, esse tipo de som misterioso já apareceu em outros lugares.

No início dos anos 2000, em Kokomo, no estado de Indiana, algo parecido aconteceu.

Lá, os investigadores tiveram mais sorte e conseguiram rastrear alguns tons de baixa frequência vindos de máquinas industriais próximas.

No entanto, em Taos, não existem grandes indústrias que justifiquem o barulho constante.

Essa diferença mostra como o ambiente pode influenciar, mas também como alguns casos permanecem sem solução, sendo classificados como ruídos ambientais mal compreendidos pela ciência moderna.

Escute o som misterioso: