Não é o sabão, nem o detergente: descubra o método usado pelos lava-jatos para lavar a pintura do carro corretamente

Profissionais evitam produtos domésticos e adotam técnicas específicas para limpar sem riscar e preservar o brilho da pintura

Isabella Valverde - 11 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Quem lava o carro em casa costuma recorrer a sabão em pó ou detergente de cozinha, mas os lava-jatos profissionais passam longe desses produtos. Eles sabem que essas substâncias removem a cera, ressecam o verniz e aceleram o desgaste da pintura.

O método profissional começa antes mesmo do contato com a lataria. Os lava-jatos realizam a chamada pré-lavagem, aplicando uma espuma automotiva espessa, conhecida como snow foam. Essa etapa solta a sujeira pesada e reduz o atrito na lavagem.

Em seguida, os profissionais usam shampoo automotivo com pH neutro, desenvolvido especificamente para limpar sem agredir o verniz. Esse produto remove impurezas sem eliminar a proteção da pintura, ao contrário dos detergentes comuns.

Outro ponto essencial é a técnica dos dois baldes. Um balde recebe água com shampoo e o outro apenas água limpa. O lavador enxágua a luva no balde limpo antes de voltar ao shampoo, evitando que areia e sujeira risquem a pintura.

Os lava-jatos também substituem esponjas comuns por luvas e panos de microfibra, materiais que capturam partículas de sujeira sem arrastar resíduos sobre a lataria. Essa escolha reduz drasticamente os micro-arranhões.

Na secagem, eles utilizam panos de microfibra ou jatos de ar. Esse cuidado evita manchas de água e marcas circulares, comuns quando o carro seca naturalmente ao sol.

Além disso, muitos estabelecimentos finalizam o processo com cera ou selante protetor, criando uma camada que repele sujeira, protege contra o sol e mantém o brilho por mais tempo.

O segredo, portanto, não está em força ou produtos agressivos, mas em técnica, sequência correta e materiais adequados. Esse método preserva a pintura, valoriza o veículo e evita danos que surgem com lavagens incorretas.

