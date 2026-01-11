Últimos dias para se inscrever em concurso público de cidade em Goiás com mais de 700 oportunidades e salários de até R$ 4,5 mil

Oportunidades são para candidatos de todos os níveis de ensino, com jornadas de trabalho entre 20h e 40h semanais

Augusto Araújo - 11 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de candidatos prestando concurso público. (Foto: Agência Brasil)

Está chegando à reta final o prazo para interessados em se inscrever no concurso público da Prefeitura de Gameleira de Goiás, que disponibiliza vagas para candidatos de todos os níveis de ensino.

No total, são 131 oportunidades para contratações imediatas e outras 655 para formação de cadastro reserva. Os salários oferecidos chegam até R$ 4.513,30, com jornadas de trabalho entre 20h e 40h semanais

A lista de cargos disponibilizados é a seguinte:

• Agente de Serviços de Higiene e Alimentação (14)

• Agente Administrativo (04)

• Auxiliar Administrativo (05)

• Auxiliar de Consultório Dentário (01)

• Auxiliar de Educação Infantil (12)

• Auxiliar de Serviços Gerais (15)

• Auxiliar de Serviços Póstumos (01)

• Controlador Interno da Câmara Municipal (01)

• Cuidador (14)

• Enfermeiro PSF (01)

• Farmacêutico (01)

• Fiscal de Obras e Posturas (01)

• Fiscal de Tributos Municipais (01)

• Gestor de Programas (03)

• Motorista de Ambulância (03)

• Motorista de Caminhões (05)

• Motorista de Veículos Administrativos (09)

• Motorista de Veículos de Transporte Escolar (06)

• Motorista da Câmara Municipal (01)

• Nutricionista (01)

• Operador de Máquinas (06)

• Professor de Ciências (02)

• Professor de Educação Física (02)

• Professor de Geografia (02)

• Professor de História (02)

• Professor de Letras (02)

• Professor de Matemática (01)

• Professor Pedagogo (09)

• Psicólogo (01)

• Técnico de Enfermagem (02)

• Vigia Noturno (01)

• Vigilante Sanitário (01)

Para se inscrever, as taxas de inscrição foram fixadas em R$ 80 para nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 140 para nível superior.

Contudo, o prazo vai apenas até esta terça-feira (13). O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site do Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Portal do Candidato.

Integrarão o concurso público prova objetiva, teste de aptidão física, prova prática e análise de títulos, conforme o cargo escolhido. O resultado final está previsto para 29 de maio.

Para mais informações sobre o concurso público, leia o edital.

